0050規模突破7,500億元 挑戰規模最大基金

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

元大台灣50（0050）2日獲權值股領漲帶動，推升規模至7,523億元，再創ETF全新里程碑，挑戰安聯收益成長基金國人持有規模最大地位。

0050今年以來規模成長迅猛，9月初突破7,000億後，不到一個月時間旋即再創7,500億新紀錄，股價也同步創高，6月分割以來已漲近3成。

法人分析，0050調降費用率與分割股價，持續形成正向循環，除了帶動投資人從高股息轉往0050，同步也推升規模成長，統計今年以來0050投資人數成長、淨申購金額皆居冠全市場ETF。隨著規模突破7,500億後，最新經理費率已低於0.1%，如規模持續成長，還會持續下降，將有助長線持有。

從護國神山台積電（2330）與0050投資人數成長變化來看，台積電於4月25日當周人數衝上189萬人後，持續出現獲利了結，截至9月26日投資人數降至157萬人，大減逾30萬人；同期間0050則自109萬人增加43萬人，來到152.9萬人新高，ETF分散投資明顯吸引投資人長期持有。

長期投資角度，0050成立以來至9月30日含息報酬率1,161%，以每年250交易日換算年化報酬率12.3%，在此報酬率下約6年就有機會為投入資產翻倍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

