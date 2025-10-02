台積電飆破1370元史上新高！市值型ETF全面噴發 小資族00905三月大賺17％
台積電（2330）引領科技股飆升，再創股價歷史新高！今（2）日開盤即大漲逾3%，突破1370元大關，刷新歷史高點；同時，台股加權指數受此激勵一度飆升500點，最高達26489.79點，展現市場對科技股的高度信心。受台積電漲勢帶動，元大臺灣50（0050）、富邦台50（006208）等市值型ETF同步受惠，而以銅板價著稱的00905更憑藉與0050、006208相近的績效表現，成為小資族追逐科技股熱潮的理想首選。
觀察近期熱門市值型ETF績效，截至昨（1）日的統計，表現都相當亮眼，如0050近3個月以來的股價漲幅高達19.5%；富邦公司治理（00692）與元大臺灣ESG永續（00850）同樣表現不俗，近3個月也分別上漲19.5%及16.5%。
不過，雖然傳統市值型ETF的表現驚人，但是新型市值型ETF，表現也同樣亮眼，成為這波漲勢中可留意的方向，如FT臺灣Smart（00905）價格僅16元，但長線績效與006208、0050等熱門ETF相近，近3個月績效同樣也有17.7％的驚人漲幅。
此外，包括永豐台灣ESG（00888）、中信臺灣智慧50（00912）等新型市值型ETF近3個月以來漲幅也分別有16.5 %與10.2%。
法人分析，包含Smart Beta或ESG等指標的新型市值型ETF，之所以能有亮眼表現，關鍵仍在於選股邏輯，因為將市值、流動性或企業永續經營等指標納入考量，因此成份股中常有多檔優質的龍頭企業股，也在多頭來臨時，漲幅比單純持有個股更具爆發力。
對於追求穩健投資的投資人而言，在國際局勢多變時，也可以考慮以市值型、高股息型及債券型ETF互相搭配，除了資本利得外，也以領取配息的方式，降低投資風險，如FT臺灣Smart（00905）公告最新配息金額為0.25元，單季殖利率約 1.56%，換算年化配息率逾6％；FT臺灣永續高息（00961）每單位則配發0.031元，單月殖利率約0.33%，換算年化配息率近4％；FT投資級債20+(00982B)公告配息金額為0.048元。
熱門市值型ETF績效
|代號
|股票名稱
|收盤價
|近一個月績效(%)
|近3個月績效(%)
|今年以來績效(%)
|006208
|富邦台50
|135.4
|11.4
|19.5
|18.6
|0057
|富邦摩台
|170.9
|10.6
|19.4
|18.4
|00692
|富邦公司治理
|52.6
|11.1
|17.6
|16.8
|00905
|FT臺灣Smart
|16.0
|7.5
|17.7
|15.5
|006203
|元大MSCI台灣
|106.3
|10.9
|19.7
|15.5
|00922
|國泰台灣領袖50
|24.7
|10.2
|18.5
|13.1
|00888
|永豐台灣ESG
|18.7
|9.6
|16.5
|12.6
|0051
|元大中型100
|86.2
|5.1
|15.9
|12.0
|00850
|元大臺灣ESG永續
|51.0
|8.9
|16.5
|11.5
|00938
|凱基優選30
|16.0
|6.7
|10.8
|11.4
|00923
|群益台ESG低碳50
|23.2
|8.3
|9.8
|5.4
|00912
|中信臺灣智慧50
|20.1
|6.1
|10.2
|3.9
|009802
|富邦旗艦50
|10.5
|1.8
|9.0
|0.0
|009803
|保德信市值動能50
|11.8
|6.5
|14.9
|0.0
|0050
|元大台灣50
|58.1
|11.7
|20.2
|*
*今年4月分割。
資料來源：CMoney 資料日期：2025.10.01
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言