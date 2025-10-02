台積電飆破1370元史上新高！市值型ETF全面噴發 小資族00905三月大賺17％

台積電（2330）引領科技股飆升，再創股價歷史新高！今（2）日開盤即大漲逾3%，突破1370元大關，刷新歷史高點；同時，台股加權指數受此激勵一度飆升500點，最高達26489.79點，展現市場對科技股的高度信心。受台積電漲勢帶動，元大臺灣50（0050）、富邦台50（006208）等市值型ETF同步受惠，而以銅板價著稱的00905更憑藉與0050、006208相近的績效表現，成為小資族追逐科技股熱潮的理想首選。

觀察近期熱門市值型ETF績效，截至昨（1）日的統計，表現都相當亮眼，如0050近3個月以來的股價漲幅高達19.5%；富邦公司治理（00692）與元大臺灣ESG永續（00850）同樣表現不俗，近3個月也分別上漲19.5%及16.5%。

不過，雖然傳統市值型ETF的表現驚人，但是新型市值型ETF，表現也同樣亮眼，成為這波漲勢中可留意的方向，如FT臺灣Smart（00905）價格僅16元，但長線績效與006208、0050等熱門ETF相近，近3個月績效同樣也有17.7％的驚人漲幅。

此外，包括永豐台灣ESG（00888）、中信臺灣智慧50（00912）等新型市值型ETF近3個月以來漲幅也分別有16.5 %與10.2%。

法人分析，包含Smart Beta或ESG等指標的新型市值型ETF，之所以能有亮眼表現，關鍵仍在於選股邏輯，因為將市值、流動性或企業永續經營等指標納入考量，因此成份股中常有多檔優質的龍頭企業股，也在多頭來臨時，漲幅比單純持有個股更具爆發力。

對於追求穩健投資的投資人而言，在國際局勢多變時，也可以考慮以市值型、高股息型及債券型ETF互相搭配，除了資本利得外，也以領取配息的方式，降低投資風險，如FT臺灣Smart（00905）公告最新配息金額為0.25元，單季殖利率約 1.56%，換算年化配息率逾6％；FT臺灣永續高息（00961）每單位則配發0.031元，單月殖利率約0.33%，換算年化配息率近4％；FT投資級債20+(00982B)公告配息金額為0.048元。

熱門市值型ETF績效

代號 股票名稱 收盤價 近一個月績效(%) 近3個月績效(%) 今年以來績效(%) 006208 富邦台50 135.4 11.4 19.5 18.6 0057 富邦摩台 170.9 10.6 19.4 18.4 00692 富邦公司治理 52.6 11.1 17.6 16.8 00905 FT臺灣Smart 16.0 7.5 17.7 15.5 006203 元大MSCI台灣 106.3 10.9 19.7 15.5 00922 國泰台灣領袖50 24.7 10.2 18.5 13.1 00888 永豐台灣ESG 18.7 9.6 16.5 12.6 0051 元大中型100 86.2 5.1 15.9 12.0 00850 元大臺灣ESG永續 51.0 8.9 16.5 11.5 00938 凱基優選30 16.0 6.7 10.8 11.4 00923 群益台ESG低碳50 23.2 8.3 9.8 5.4 00912 中信臺灣智慧50 20.1 6.1 10.2 3.9 009802 富邦旗艦50 10.5 1.8 9.0 0.0 009803 保德信市值動能50 11.8 6.5 14.9 0.0 0050 元大台灣50 58.1 11.7 20.2 *

*今年4月分割。



資料來源： CMoney 資料日期：2025.10.01

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。