台積電飆破1370元史上新高！市值型ETF全面噴發 小資族00905三月大賺17％

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價創歷史新高，激勵大盤飆漲！市值型ETF全面受惠，00905憑「銅板價+Smart策略」成小資族亮點。中央社
台積電（2330）引領科技股飆升，再創股價歷史新高！今（2）日開盤即大漲逾3%，突破1370元大關，刷新歷史高點；同時，台股加權指數受此激勵一度飆升500點，最高達26489.79點，展現市場對科技股的高度信心。受台積電漲勢帶動，元大臺灣50（0050）、富邦台50（006208）等市值型ETF同步受惠，而以銅板價著稱的00905更憑藉與0050、006208相近的績效表現，成為小資族追逐科技股熱潮的理想首選。

觀察近期熱門市值型ETF績效，截至昨（1）日的統計，表現都相當亮眼，如0050近3個月以來的股價漲幅高達19.5%；富邦公司治理（00692）與元大臺灣ESG永續（00850）同樣表現不俗，近3個月也分別上漲19.5%及16.5%。

不過，雖然傳統市值型ETF的表現驚人，但是新型市值型ETF，表現也同樣亮眼，成為這波漲勢中可留意的方向，如FT臺灣Smart（00905）價格僅16元，但長線績效與006208、0050等熱門ETF相近，近3個月績效同樣也有17.7％的驚人漲幅。

此外，包括永豐台灣ESG（00888）、中信臺灣智慧50（00912）等新型市值型ETF近3個月以來漲幅也分別有16.5 %與10.2%。

法人分析，包含Smart Beta或ESG等指標的新型市值型ETF，之所以能有亮眼表現，關鍵仍在於選股邏輯，因為將市值、流動性或企業永續經營等指標納入考量，因此成份股中常有多檔優質的龍頭企業股，也在多頭來臨時，漲幅比單純持有個股更具爆發力。

對於追求穩健投資的投資人而言，在國際局勢多變時，也可以考慮以市值型、高股息型及債券型ETF互相搭配，除了資本利得外，也以領取配息的方式，降低投資風險，如FT臺灣Smart（00905）公告最新配息金額為0.25元，單季殖利率約 1.56%，換算年化配息率逾6％；FT臺灣永續高息（00961）每單位則配發0.031元，單月殖利率約0.33%，換算年化配息率近4％；FT投資級債20+(00982B)公告配息金額為0.048元。

熱門市值型ETF績效

代號股票名稱收盤價近一個月績效(%)近3個月績效(%)今年以來績效(%)
006208富邦台50135.411.419.518.6
0057富邦摩台170.910.619.418.4
00692富邦公司治理52.611.117.616.8
00905FT臺灣Smart16.07.517.715.5
006203元大MSCI台灣106.310.919.715.5
00922國泰台灣領袖5024.710.218.513.1
00888永豐台灣ESG18.79.616.512.6
0051元大中型10086.25.115.912.0
00850元大臺灣ESG永續51.08.916.511.5
00938凱基優選3016.06.710.811.4
00923群益台ESG低碳5023.28.39.85.4
00912中信臺灣智慧5020.16.110.23.9
009802富邦旗艦5010.51.89.00.0
009803保德信市值動能5011.86.514.90.0
0050元大台灣5058.111.720.2*

*今年4月分割。

資料來源：CMoney　資料日期：2025.10.01

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

