想賣掉均價190元的鴻海…改00919、00878或0056？財經雪倫：換東元邏輯不通

聯合新聞網／ 財經雪倫
鴻海漲回來，同學猶豫要不要換00919、00878或0056，其實答案早就很清楚。中央社
開早餐店的同學看到我，問：「鴻海好不容易漲回來了。我買190多元，要不要賣？但是我看有人說目標價上看300元。」

我說：「你應該很少看到目標價成真吧？！法人投顧報告喊出目標價才讓散戶有夢想持有到目標價，這樣才能在此之前出掉。」（完了又要得罪人了）

同學接著說：「不然我賣掉你覺得要買什麼?」

我說：「我講很多次了。就買ETF但你嫌賺的慢。」

同學說：「我想買高股息的。我有加入一個群很多人推00919、00878跟0056你覺得呢？」

我說：「這幾檔都是高股息以配息為主。台股現在高點，本益比約20倍，現金殖利率2.74%，現在殖利率都下修了。如果真的想要配息高的產品就從個股找看看有沒有機會。」

同學說：「我還加入一個群有介紹東元跟佳能。群裡說東元跟鴻海結盟有AI商機上看120元。你覺得呢?」

我說：「你都不看好鴻海想賣掉，現在想買東元的邏輯在哪裡？前後不通耶。」

同學最後說結語：「好。我知道了。我就買我熟悉的那幾檔就好了。」

我點點頭拿著我的早餐回家。

有沒有哪一點好像說中你？

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 鴻海2317 東元

財經雪倫

追蹤

