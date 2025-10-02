快訊

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

整理包／赴韓注意！韓國15機場無限期罷工 背後原因、班機影響、理賠一次搞懂

YouBike北北桃大當機原因找到了 北市交通局開罰10萬元

台股漲勢驚人 00922成交火熱規模增百億元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

台股漲勢驚人！市值型ETF成為資金流入重點，其中，新生代的國泰台灣領袖50（00922）今年規模顯著增長超過百億元，國泰投信指出，9月台股大盤上漲1588點，正式揮別9月魔咒陰影，雖股市逢高短期呈現震盪，但多數機構法人仍預估未來幾年皆將延續高成長，研判台股長期成長趨勢未歇，建議投資人除了定期定額布局外，短期若有回檔機會，可聚焦市值型ETF累積存股張數，其中00922為10月除息的重磅ETF，自9月底公告預估配息金額後，隔日成交量顯著放大4.6倍，投資人把握10月17日最後買進日前加碼布局。

繼國泰台大產學團隊公開表示，今年台灣GDP應該會超過4%後，中央大學台灣經濟發展研究中心日前發布「9月台灣消費者信心指數（CCI）調查結果」，總指數單月上升來到64.69點，主因「投資股票時機指標」較上月大幅上升，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，AI題材正持續推升市場熱度，根據研究機構預估，未來幾年全球AI市場與半導體規模將延續蓬勃發展，2028年全球AI市場產值有望達到7630億美元，年複合成長率42%，全球AI半導體產值則可達1797.2億美元，年複合成長率約20.7%。

蘇鼎宇進一步說明，隨著雲端服務供應商持續投入鉅額資本支出，AI應用加速落地，相關基礎建設需求穩步擴張，推升晶片、伺服器、網通設備及周邊零組件全面升級。這股強勁動能不僅點燃台股AI族群的投資熱潮，也同步帶動00922今年規模增加超過百億元，成為投資人布局AI長線成長紅利的熱門選擇。

法人指出，00922備受市場青睞，主因是基金聚焦市值大、流動性佳之50檔領袖級台股企業，為台灣首檔放寬單一成分股權重上限、對標大盤台積電權重的市值型 ETF，截至9月30日，台積電占大盤比重約40.86%，00922亦持有4成台積電，與大盤相關係數達0.99，緊跟大盤表現，投資人布局00922即可緊追台股大盤趨勢。

蘇鼎宇進一步說明，00922透過權重分散，避免過度集中單一個股或產業風險，投資配置聚焦在「台股金三角」產業，第一大支柱為半導體產業50.59%、第二大是電子零組件供應鏈（電腦及周邊設備、其他電子、零組件及光電）23.89%，以及第三大的金融保險族群13.36%，緊扣台灣在AI產業鏈的競爭優勢，也在長期成長性與對抗波動之間取得平衡，深具長期配置價值，且基金有半年配息機制，自2023年成立至今，已配息四次，分別為2025年上半年的0.63元、2024年的1.00元、0.38元，以及2023年的0.57元，9月30日已公告9月收益分配結果，00922預定在10月20日除息，股息將在11月13日發放，預計將有12.9萬人受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台股

延伸閱讀

台股重返五日線後…法人籲「選股不選市」不宜急設高點

他離職後「All in台積電」豪氣稱：股價不可能跌！苦主自嘲望股興嘆

Q4必追 8檔焦點股 一路旺到年底

高盛、大摩齊喊多！台積電法說會在即 目標價上看1,600元

相關新聞

想賣掉均價190元的鴻海…改00919、00878或0056？財經雪倫：換東元邏輯不通

開早餐店的同學看到我，問：「鴻海好不容易漲回來了。我買190多元，要不要賣？但是我看有人說目標價上看300元。」 我說：「你應該很少看到目標價成真吧？！法人投顧報告喊出目標價才讓散戶有夢想持有到目標

無法一千萬單次壓…那「假裝有房貸」每月4萬存股5年！0050滾出535萬、VT422萬

2025第三季快結束了，以0050來看YTD的報酬率是20.49%，VT則是9.74%。意思是，你如果只有投資一個全球股票分散組合，今年的資產會增長9.74%。一千萬的VT，今年幫你賺進了快一百萬，這

有台積電、0050、0056的人都一定很開心！施昇輝：不敢進場、或買錯個股除外

手上有台積電的人一定非常開心手上有0050的人一定也很開心手上有0056的人應該一樣開心 只有一直不敢進場、或買錯個股的人才不開心 別管別人買什麼股票，別管別人是不是賺得比較多，最重要的是

00922配息1.25元、0056配0.866元！棒棒：下周出國機票費就靠這兩檔

原來00922宣布配息啦！因為是時間頗久的半年配，再加上這檔以追求價差為主，都似乎忘了它會固定發息。 加上昨天0056宣布的0.866元，與00922配出的1.25元，等於是下個月會領到2.11

0056配0.866元重啟高股息風潮？孫太：穩定配＋跟上趨勢...淨值回升是關鍵

2025這一年，很多人對「#高股息ETF」的觀感，說好聽一點是「熱潮退去」，說直白一點，就是「熱錢退散」。 許多新秀ETF在除息之後，填息速度慢+股價停滯不前，讓不少存股人心裡嘀咕：這樣領息到底是賺了還是沒賺？ 就在剛剛，老字號的0056公布了最新配息資訊：0.866元，剛好給了我們一個觀察的切點。 如果把多檔高股息ETF的配息拿來比較，會發現配息金額差距其實不大，這也代表若投資人只盯著「誰配得比較多」，則可能無法看清楚近期全貌，因為真正能區分表現的，不只在於股息本身，也在於成分股能否跟上市場趨勢。

0050絕對勝過0056吧？連巴菲特都推薦大盤ETF…小師傅：活下去比報酬重要

市值型的觀點 長期回測，數據顯示，市值型報酬就是贏高股息。所以，年輕人當然要選擇市值型啊！在工作階段是不需要股息的，每個月薪水都會準時進來，哪需要什麼配息來cover生活？ 既然沒有現金流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。