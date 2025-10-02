無法一千萬單次壓…那「假裝有房貸」每月4萬存股5年！0050滾出535萬、VT422萬

快訊

聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
資本主義讓差距變大？更殘酷的是，你什麼都沒做。本報資料照片。
2025第三季快結束了，以0050來看YTD的報酬率是20.49%，VT則是9.74%。意思是，你如果只有投資一個全球股票分散組合，今年的資產會增長9.74%。一千萬的VT，今年幫你賺進了快一百萬，這就是資本帶來的不對稱優勢。

「誰有一千萬啦！要是有一千萬我就去買房子了！就是沒有頭期款啊」我想很多人都會有這種困擾，說不定五年前就開始這樣想了。（因為我五年前就聽過）

如果你五年前，因為沒有頭期款不能買房，然後下定決心開始「練習」假設自己就是已經揹上千萬30年房貸，每個月把要還房貸的4萬拿來投資呢？

投在0050上，現在就有一筆價值535萬的0050。投在VT上，現在就有一筆價值422萬的VT。好像可以開始看房子了？

當你說社會不公，資本主義讓貧富差距變大，那你做了什麼呢？是期待哪天抓到一檔飆股，讓你可以買得起房？就算真讓你抓到了飆股，你敢重押嗎？

不要說誰能在五年前就下定決心開始，每個月把錢存下來投資VT、0050，而是要想想，你還要繼續浪費多少個五年？然後看著身邊的同事朋友，一個個去實現人生夢想。或許先天出身會造成貧富差距，但後天的浪費及無作為，更是造成一般人貧富差距變大的重要因素。

◎本文內容已獲 Jet Lee的投資隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

