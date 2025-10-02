快訊

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

MLB／山本由伸113球熱投6.2局 讓紅人中滿壘計秀「獅吼」

台股 ETF 受益人9月減少近10萬人 5檔主動式1檔高息型逆勢增

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
9月受益人逆勢增加的台股ETF前十名。資料來源：CMONEY、2025/9/26
9月受益人逆勢增加的台股ETF前十名。資料來源：CMONEY、2025/9/26

台股頻創新高，投資人逢高獲利實現，根據集保戶股權分散9月26日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數連續3周減少，統計9月共減少93,991人，總人數為1,130萬3,537人，統計今年來增加107萬7,701人。

進一步觀察9月台股ETF受益人單檔表現，逆勢增加前十名包括元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50反1（00632R）、主動安聯台灣高息（00984A）、野村臺灣新科技50（00935）、富邦科技（0052）；其中5檔主動式ETF全數上榜，持續受到投資人青睞，另外，原本投資人熱衷的高息型僅00919上榜。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，同時，為了分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。

00982A經理人陳沅易指出，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，整體指數目前位於評價區間上緣，持續AI類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至2700億水準，預期融資金額回到3000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取攻擊與穩健持股布局。不過台股後市不看淡，並看好AI伺服器、ASIC、內需相關類股。

00919經理人謝明志表示，市場對於降息預期持續增溫，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

延伸閱讀

39檔台股ETF 十月配息！安聯00984A 首秀、法人看旺台股第4季行情

Q4必追 8檔焦點股 一路旺到年底

12檔台股ETF除息秀 半導體ETF表現亮眼

勞動基金收益單月刷新高 勞金局：投資結構跟0050差不多

相關新聞

無法一千萬單次壓…那「假裝有房貸」每月4萬存股5年！0050滾出535萬、VT422萬

2025第三季快結束了，以0050來看YTD的報酬率是20.49%，VT則是9.74%。意思是，你如果只有投資一個全球股票分散組合，今年的資產會增長9.74%。一千萬的VT，今年幫你賺進了快一百萬，這

有台積電、0050、0056的人都一定很開心！施昇輝：不敢進場、或買錯個股除外

手上有台積電的人一定非常開心手上有0050的人一定也很開心手上有0056的人應該一樣開心 只有一直不敢進場、或買錯個股的人才不開心 別管別人買什麼股票，別管別人是不是賺得比較多，最重要的是

00922配息1.25元、0056配0.866元！棒棒：下周出國機票費就靠這兩檔

原來00922宣布配息啦！因為是時間頗久的半年配，再加上這檔以追求價差為主，都似乎忘了它會固定發息。 加上昨天0056宣布的0.866元，與00922配出的1.25元，等於是下個月會領到2.11

0056配0.866元重啟高股息風潮？孫太：穩定配＋跟上趨勢...淨值回升是關鍵

2025這一年，很多人對「#高股息ETF」的觀感，說好聽一點是「熱潮退去」，說直白一點，就是「熱錢退散」。 許多新秀ETF在除息之後，填息速度慢+股價停滯不前，讓不少存股人心裡嘀咕：這樣領息到底是賺了還是沒賺？ 就在剛剛，老字號的0056公布了最新配息資訊：0.866元，剛好給了我們一個觀察的切點。 如果把多檔高股息ETF的配息拿來比較，會發現配息金額差距其實不大，這也代表若投資人只盯著「誰配得比較多」，則可能無法看清楚近期全貌，因為真正能區分表現的，不只在於股息本身，也在於成分股能否跟上市場趨勢。

0050絕對勝過0056吧？連巴菲特都推薦大盤ETF…小師傅：活下去比報酬重要

市值型的觀點 長期回測，數據顯示，市值型報酬就是贏高股息。所以，年輕人當然要選擇市值型啊！在工作階段是不需要股息的，每個月薪水都會準時進來，哪需要什麼配息來cover生活？ 既然沒有現金流

0056老將扛住降息潮…年化殖利率估9.4％！存股哥：漲比00878和00919還兇

＊原文發文時間為10月1日 老字號高股息0056公告本季配息持平0.866，以今日（10/1）收盤價36.81計，單季殖利率2.3%，年化預估殖利率9.4%，我自己覺得配得很好，而且股價這個月漲了2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。