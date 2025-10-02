39檔台股ETF 十月配息！安聯00984A 首秀、法人看旺台股第4季行情

隨時序步入第4季，台股從除權息旺季轉進傳統旺季，而挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤下挑戰新高。法人建議挑選採取「多投資策略」來靈活應對市場震盪與變化，以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略。

根據證交所統計，10月份共有39檔台股主被動ETF預計配息。在這些近40檔主動被ETF中，包含了老將與新秀，配息機制上有月配、也有季配，更有初登場的新秀加入，成為挹注台股的活水。

事實上，在10月下旬將除息的台股ETF當中，包括：國泰台灣領袖50（00922）、新光臺灣半導體30（00904）、永豐臺灣加權（006204）、元大高股息（0056）、富邦臺灣中小（00733）、主動安聯台灣高息等ETF（00984A），現金股利殖利率達2%以上。

值得關注的是，00984A掛牌以來首次配息成績單正式亮相。根據安聯投信公告，00984A每受益權單位擬配發0.21元，除息交易日訂於10月20日，收益分配發放日則落在11月13日，市場將密切觀察首度配息表現對買盤動能的激勵效果。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人而言，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險。

施政廷分析，展望第4季，在機會面，首先是AI長期趨勢不變，雖然短期可能面臨短線漲多修正壓力，但AI產業革命大方向確定不移；其次，供應鏈重組機會，地緣政治推動供應鏈分散化，對台灣製造業是長期利多；第三是資金回流趨勢，亦可留意外資對亞洲股市重新評價所帶來的潛在機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。