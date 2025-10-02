00922配息1.25元、0056配0.866元！棒棒：下周出國機票費就靠這兩檔

原來00922宣布配息啦！因為是時間頗久的半年配，再加上這檔以追求價差為主，都似乎忘了它會固定發息。

加上昨天0056宣布的0.866元，與00922配出的1.25元，等於是下個月會領到2.116元；若各持有10張，就會有2.1萬元進帳，太爽啦！

00922今年以來的報酬也不賴，含息總報酬有16.6%的成績。

因為持股比例有不同權重上限的限制，在績效上還是輸給0050的21.2%，畢竟0050光是台積電就有60%，00922則有近40%。

雖然如此，這樣的表現也可圈可點。重點是暴力年配息率是10.1%，瞬間變高股息ETF。

這次兩檔股息全用來支付我下周出國的機票費，至於去哪裡到時候公布；被動收入真的很重要！

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。