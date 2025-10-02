快訊

北捷婦逼讓位被踹飛！吳鳳讚「台人較溫柔易被欺負」曝外國人反應：絕對反擊

日本自民黨選戰倒數！三強鼎立將有黑馬？

Instagram傳災情！貼文文字全消失 解決方案曝光趕快試

0056配0.866元重啟高股息風潮？孫太：穩定配＋跟上趨勢...淨值回升是關鍵

聯合新聞網／ 孫悟天存股-孫太
0056本季配發0.866元。台股示意圖／中央社
0056本季配發0.866元。台股示意圖／中央社

2025這一年，很多人對「高股息ETF」的觀感，說好聽一點是「熱潮退去」，說直白一點，就是「熱錢退散」。

許多新秀ETF在除息之後，填息速度慢+股價停滯不前，讓不少存股人心裡嘀咕：這樣領息到底是賺了還是沒賺？

就在剛剛，老字號的0056公布了最新配息資訊：0.866元，剛好給了我們一個觀察的切點。

如果把多檔高股息ETF的配息拿來比較，會發現配息金額差距其實不大，這也代表若投資人只盯著「誰配得比較多」，則可能無法看清楚近期全貌，因為真正能區分表現的，不只在於股息本身，也在於成分股能否跟上市場趨勢。

今年市場對高股息ETF的期待明顯降溫

因為大家發現「高配息 ≠ 高報酬」。不少ETF雖然配得多，但股價遲遲不上來，投資人實際感受是「領了股息賠了價差」。

有些產品偏好「過去殖利率高」的公司，確保穩定配息，但往往缺乏未來動能，而有的則是鎖定「預估未來一年殖利率高」的公司。

這樣的做法，背後其實隱含著對營運成長與獲利提升的期待，不同的邏輯，決定了能否搭上大盤趨勢，也會直接影響ETF未來的淨值走勢。

前陣子有專家公開在影片裡就提過一句話：「今年漲的題材就是AI，偏偏大部分高股息ETF沒有持有那些核心標的。」

這句話點出若核心成分股與市場主流脫節，就算配息穩定，淨值也難以追上大盤。

回到這次0056配發0.866元的息，數字跟上一季相同，但若從4月份低點起算，淨值漲幅居然也已經超過三成，且依據MoneyDJ的數據顯示，截至9月30日含息報酬高居+9.65%，因此說0056是今年高股息ETF中含息報酬率居冠的代表也不為過！

對投資人來說，領到股息是一回事，若能看到價格同步回升，則更能增加信心，難怪有人在留言區直呼：「目前感覺0056已踏上淨值回升的道路！」

而孫太認為其中的原因就在於0056的成分股裡：AI、半導體、伺服器族群的比重相對較高，隨著近期需求升溫而受惠，進而帶動ETF整體表現。

那麼，你會更看重「固定現金流」，還是「配息＋成長」兼備的可能性呢？

最後提醒，高股息ETF已經成為存股族的選項之一，孫太依舊認為位階的重要性，畢竟，真正的重點不只是「誰配最多」，而是「誰能在穩定配息之上，還能跟上市場趨勢」。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 配息

延伸閱讀

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

高盛、大摩齊喊多！台積電法說會在即 目標價上看1,600元

相信黃董...還沒年底就懂！專家點力積電（6770）進場時機：短線整理完又上

力積電（6770）爆量攻上漲停！網嗨：上看100現在隨便買隨便賺

相關新聞

0056配0.866元重啟高股息風潮？孫太：穩定配＋跟上趨勢...淨值回升是關鍵

2025這一年，很多人對「#高股息ETF」的觀感，說好聽一點是「熱潮退去」，說直白一點，就是「熱錢退散」。 許多新秀ETF在除息之後，填息速度慢+股價停滯不前，讓不少存股人心裡嘀咕：這樣領息到底是賺了還是沒賺？ 就在剛剛，老字號的0056公布了最新配息資訊：0.866元，剛好給了我們一個觀察的切點。 如果把多檔高股息ETF的配息拿來比較，會發現配息金額差距其實不大，這也代表若投資人只盯著「誰配得比較多」，則可能無法看清楚近期全貌，因為真正能區分表現的，不只在於股息本身，也在於成分股能否跟上市場趨勢。

0050絕對勝過0056吧？連巴菲特都推薦大盤ETF…小師傅：活下去比報酬重要

市值型的觀點 長期回測，數據顯示，市值型報酬就是贏高股息。所以，年輕人當然要選擇市值型啊！在工作階段是不需要股息的，每個月薪水都會準時進來，哪需要什麼配息來cover生活？ 既然沒有現金流

0056老將扛住降息潮…年化殖利率估9.4％！存股哥：漲比00878和00919還兇

＊原文發文時間為10月1日 老字號高股息0056公告本季配息持平0.866，以今日（10/1）收盤價36.81計，單季殖利率2.3%，年化預估殖利率9.4%，我自己覺得配得很好，而且股價這個月漲了2

主題型ETF 漲勢犀利

全球股市今第3季強攻，美股頻創新高，帶動全球主題型ETF績效，根據統計，第3季表現最佳前五強為國泰數位支付服務（0090...

14檔ETF 17日起除息

元大高股息（0056）、復華台灣科技優息等14檔台股ETF昨（1）日公告，將在10月17日至23日間陸續除息，單期配息率...

永豐四檔ETF將除息 最後買進日在10月22日

永豐投信1日發布四檔股債ETF收益分配期前公告，分別為永豐臺灣加權（006204）、永豐台灣ESG（00888）、永豐優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。