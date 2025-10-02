0056配0.866元重啟高股息風潮？孫太：穩定配＋跟上趨勢...淨值回升是關鍵

2025這一年，很多人對「高股息ETF」的觀感，說好聽一點是「熱潮退去」，說直白一點，就是「熱錢退散」。

許多新秀ETF在除息之後，填息速度慢+股價停滯不前，讓不少存股人心裡嘀咕：這樣領息到底是賺了還是沒賺？

就在剛剛，老字號的0056公布了最新配息資訊：0.866元，剛好給了我們一個觀察的切點。

如果把多檔高股息ETF的配息拿來比較，會發現配息金額差距其實不大，這也代表若投資人只盯著「誰配得比較多」，則可能無法看清楚近期全貌，因為真正能區分表現的，不只在於股息本身，也在於成分股能否跟上市場趨勢。

今年市場對高股息ETF的期待明顯降溫

因為大家發現「高配息 ≠ 高報酬」。不少ETF雖然配得多，但股價遲遲不上來，投資人實際感受是「領了股息賠了價差」。

有些產品偏好「過去殖利率高」的公司，確保穩定配息，但往往缺乏未來動能，而有的則是鎖定「預估未來一年殖利率高」的公司。

這樣的做法，背後其實隱含著對營運成長與獲利提升的期待，不同的邏輯，決定了能否搭上大盤趨勢，也會直接影響ETF未來的淨值走勢。

前陣子有專家公開在影片裡就提過一句話：「今年漲的題材就是AI，偏偏大部分高股息ETF沒有持有那些核心標的。」

這句話點出若核心成分股與市場主流脫節，就算配息穩定，淨值也難以追上大盤。

回到這次0056配發0.866元的息，數字跟上一季相同，但若從4月份低點起算，淨值漲幅居然也已經超過三成，且依據MoneyDJ的數據顯示，截至9月30日含息報酬高居+9.65%，因此說0056是今年高股息ETF中含息報酬率居冠的代表也不為過！

對投資人來說，領到股息是一回事，若能看到價格同步回升，則更能增加信心，難怪有人在留言區直呼：「目前感覺0056已踏上淨值回升的道路！」

而孫太認為其中的原因就在於0056的成分股裡：AI、半導體、伺服器族群的比重相對較高，隨著近期需求升溫而受惠，進而帶動ETF整體表現。

那麼，你會更看重「固定現金流」，還是「配息＋成長」兼備的可能性呢？

最後提醒，高股息ETF已經成為存股族的選項之一，孫太依舊認為位階的重要性，畢竟，真正的重點不只是「誰配最多」，而是「誰能在穩定配息之上，還能跟上市場趨勢」。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。