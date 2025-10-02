0050絕對勝過0056吧？連巴菲特都推薦大盤ETF…小師傅：活下去比報酬重要

快訊

聯合新聞網／ 小師傅存股
市值型長期回測報酬勝過高股息，巴菲特也推大盤ETF，年輕人被建議All in市值型。另一派則認為，高股息能提供現金流，讓投資人撐過生活壓力。兩種策略沒有絕對對錯，端看需求與能抱多久。圖／本報資料照片
市值型的觀點

長期回測，數據顯示，市值型報酬就是贏高股息。所以，年輕人當然要選擇市值型啊！在工作階段是不需要股息的，每個月薪水都會準時進來，哪需要什麼配息來cover生活？

既然沒有現金流的需求，當然就直接All in市值型就好。而且如果哪天真的有需要用錢的時候，再自己賣股創造「配息」就行了。

從投資邏輯來看

1.財商角度

高股息本質上就是一種低效率投資（承擔的風險與市值型差不多，卻只能得到低於市值型的報酬率）。只有短視近利、缺乏財商的新手，才會跟風採用這種低階的效率投資方式。

2.大師觀點

巴菲特爺爺有推薦過「大盤市值型 ETF」投資方式，但從未建議投資人買高股息 ETF。

3.複利干擾

股息配出來再扣稅、再投入，實際上破壞了複利效果，反而降低長期滾雪球的力量。

高股息的觀點

1.現實

投資到最後，還是要回到現實。你的每月收入能不能支撐生活開銷？如果連生活都快撐不下去，那麼追求10～30年的資產長期成長可能只是空談。這時候，選擇高股息、用一些方法套利領息，哪怕犧牲一點長期成長性，也能先解決眼下「活下去」的問題。畢竟，如果今年都快過不下去了，誰還會在乎以後呢？

2.每個人的經 都不一樣

家家都有一本難唸的經。每個投資商品「存在即合理」。高股息對於「不清楚自己需求、只想追高配息」的人來說，確實是陷阱，但對於「清楚自己需要現金流」的人，就是最合適的選擇。

3.抱得住才算數

如果買了自己抱不住的標，沒有比較好吧？大家都知道大盤長期表現很好，但大多數人就是管不住自己的手。與其在市場波動中被洗出去，不如選擇自己能抱得住的標，長期持有20～30年以上。這樣下來，總報酬未必最高，但最後的結果也不會太差吧。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 市值型 ETF 現金流 大盤 報酬率 月薪

