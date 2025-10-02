快訊

北捷婦逼讓位被踹飛！吳鳳讚「台人較溫柔易被欺負」曝外國人反應：絕對反擊

日本自民黨選戰倒數！三強鼎立將有黑馬？

Instagram傳災情！貼文文字全消失 解決方案曝光趕快試

0056老將扛住降息潮…年化殖利率估9.4％！存股哥：漲比00878和00919還兇

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
0056本季配息維持0.866元不降息，以1號收盤價計算單季殖利率2.3%、年化高達9.4%。中央社
0056本季配息維持0.866元不降息，以1號收盤價計算單季殖利率2.3%、年化高達9.4%。中央社

＊原文發文時間為10月1日

老字號高股息0056公告本季配息持平0.866，以今日（10/1）收盤價36.81計，單季殖利率2.3%，年化預估殖利率9.4%，我自己覺得配得很好，而且股價這個月漲了2.15（+6.2%），漲幅是高股息三本柱最多的。

本季0056持平配發中止高股息陣營一波降息潮，以目前漲幅來看，其他高股息在今年最後一季繼續降息的機率應該不大了，至少也會持平配發，年化預估殖利率大致可以維持在8%-10%區間。

現在來高股息看花一季降息的策略慢慢有效果了，至少股價上得去，也累積越來越多平準金可以配發，所以存股還是要看長遠，如果沒辦法堅持至少三、五年以上，那我覺得盡快調整自己的策略也不是壞事。

隨著不斷股息再投入加上穩定開槓桿，我的總市值跟現金流也在今年得到相當大的提升，今年年初總市值約800多萬，在上個月已突破千萬大關，存股就是這樣，必須在各種波折（今年是關稅股災、降息）中不斷累積張數，總值才可能持續增加。

目前我的0056仍停留在27張，因為今年將大多數資金拿去買00878跟00919了，所以明年最大目標就是集中火力買0056，為得是要拉高配息小月的股息，讓月月配現金流更平均，當然這是我自己的喜好跟需求而已。

那明年預估應該有70-80萬股息，加上股票質押可以動用的金額，因此希望明年56可以買至少20-25張，總市值方面也希望可以突破1200萬，這是我給自己2026年的目標。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 季配息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 降息

延伸閱讀

高盛、大摩齊喊多！台積電法說會在即 目標價上看1,600元

0056配息出爐！連兩季配這數字

力積電（6770）爆量攻上漲停！網嗨：上看100現在隨便買隨便賺

他離職後「All in台積電」豪氣稱：股價不可能跌！苦主自嘲望股興嘆

相關新聞

0056配0.866元重啟高股息風潮？孫太：穩定配＋跟上趨勢...淨值回升是關鍵

2025這一年，很多人對「#高股息ETF」的觀感，說好聽一點是「熱潮退去」，說直白一點，就是「熱錢退散」。 許多新秀ETF在除息之後，填息速度慢+股價停滯不前，讓不少存股人心裡嘀咕：這樣領息到底是賺了還是沒賺？ 就在剛剛，老字號的0056公布了最新配息資訊：0.866元，剛好給了我們一個觀察的切點。 如果把多檔高股息ETF的配息拿來比較，會發現配息金額差距其實不大，這也代表若投資人只盯著「誰配得比較多」，則可能無法看清楚近期全貌，因為真正能區分表現的，不只在於股息本身，也在於成分股能否跟上市場趨勢。

0050絕對勝過0056吧？連巴菲特都推薦大盤ETF…小師傅：活下去比報酬重要

市值型的觀點 長期回測，數據顯示，市值型報酬就是贏高股息。所以，年輕人當然要選擇市值型啊！在工作階段是不需要股息的，每個月薪水都會準時進來，哪需要什麼配息來cover生活？ 既然沒有現金流

0056老將扛住降息潮…年化殖利率估9.4％！存股哥：漲比00878和00919還兇

＊原文發文時間為10月1日 老字號高股息0056公告本季配息持平0.866，以今日（10/1）收盤價36.81計，單季殖利率2.3%，年化預估殖利率9.4%，我自己覺得配得很好，而且股價這個月漲了2

主題型ETF 漲勢犀利

全球股市今第3季強攻，美股頻創新高，帶動全球主題型ETF績效，根據統計，第3季表現最佳前五強為國泰數位支付服務（0090...

14檔ETF 17日起除息

元大高股息（0056）、復華台灣科技優息等14檔台股ETF昨（1）日公告，將在10月17日至23日間陸續除息，單期配息率...

永豐四檔ETF將除息 最後買進日在10月22日

永豐投信1日發布四檔股債ETF收益分配期前公告，分別為永豐臺灣加權（006204）、永豐台灣ESG（00888）、永豐優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。