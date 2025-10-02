0056老將扛住降息潮…年化殖利率估9.4％！存股哥：漲比00878和00919還兇

＊原文發文時間為10月1日

老字號高股息0056公告本季配息持平0.866，以今日（10/1）收盤價36.81計，單季殖利率2.3%，年化預估殖利率9.4%，我自己覺得配得很好，而且股價這個月漲了2.15（+6.2%），漲幅是高股息三本柱最多的。

本季0056持平配發中止高股息陣營一波降息潮，以目前漲幅來看，其他高股息在今年最後一季繼續降息的機率應該不大了，至少也會持平配發，年化預估殖利率大致可以維持在8%-10%區間。

現在來高股息看花一季降息的策略慢慢有效果了，至少股價上得去，也累積越來越多平準金可以配發，所以存股還是要看長遠，如果沒辦法堅持至少三、五年以上，那我覺得盡快調整自己的策略也不是壞事。

隨著不斷股息再投入加上穩定開槓桿，我的總市值跟現金流也在今年得到相當大的提升，今年年初總市值約800多萬，在上個月已突破千萬大關，存股就是這樣，必須在各種波折（今年是關稅股災、降息）中不斷累積張數，總值才可能持續增加。

目前我的0056仍停留在27張，因為今年將大多數資金拿去買00878跟00919了，所以明年最大目標就是集中火力買0056，為得是要拉高配息小月的股息，讓月月配現金流更平均，當然這是我自己的喜好跟需求而已。

那明年預估應該有70-80萬股息，加上股票質押可以動用的金額，因此希望明年56可以買至少20-25張，總市值方面也希望可以突破1200萬，這是我給自己2026年的目標。

