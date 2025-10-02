14檔ETF 17日起除息

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

元大高股息（0056）、復華台灣科技優息等14檔台股ETF昨（1）日公告，將在10月17日至23日間陸續除息，單期配息率落在0.23%至3.2%。

根據各投信官網資料，昨日公告配息資訊的14檔台股ETF中，季配有六檔，按單季配息率依序為：新光臺灣半導體30約3.2%、永豐台灣ESG約2.6%、元大高股息2.3%、FT臺灣Smart約1.5%、中信臺灣智慧50約1.4%、台新臺灣IC設計0.5%。

月配有六檔，按單月配息率依序為：中信成長高股息0.49%、復華台灣科技優息0.43%、台新永續高息中小0.35%、FT臺灣永續高息0.33%、凱基台灣AI50約0.26%、台新AI優息動能0.23%。年配息的永豐臺灣加權年化配息率2.5%、雙月配永豐優息存股的0.8%。

進一步檢視個別ETF配息金額表現，新光臺灣半導體30本季擬配發0.65元，配息金額為掛牌以來單季新高；永豐台灣ESG擬配發0.5元，配息金額創也單季最佳。

雙月配的永豐優息存股擬配0.136元，是今年最高。

中信成長高股息單月擬配0.098元，也是今年單月最佳表現。

重量級ETF方面，元大高股息連兩季配0.866元、復華台灣科技優息連三月配0.08元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 月配息

