主題型ETF 漲勢犀利

全球股市今第3季強攻，美股頻創新高，帶動全球主題型ETF績效，根據統計，第3季表現最佳前五強為國泰數位支付服務（00909）、第一金太空衛星、國泰智能電動車、元大全球5G及元大全球AI等，漲幅都超過兩成，主要投資題材包括：數位支付、太空衛星及AI。

第3季最夯的投資題材，依然環繞著川普政策走，第一金投信觀察，多項受惠川普政策，創新科技長線趨勢產業，如受惠加密貨幣列美國戰略儲備及穩定幣政策的金融科技，及受美國火星移民計畫、通訊及戰略用途大幅推升的太空衛星股，資料中心全速擴展及AI落地應用等，均讓多項美股新科技產業持續多頭表現。

第一金太空衛星ETF經理曾萬勝指出，受惠各國政府預算投入、國防需求，針對國土安全、衛星監控、戰略偵察，湧現龐大太空基建需求；太空衛星技術成熟與成本下降，也帶來中小型衛星股投資機會。近期太空衛星技術與AI、大數據的結合應用，像是空間資訊服務，如：農業、地理監控、災害預測、資源開採等，提升對衛星影像、分析服務的需求，吸引科技資金流入類股，持續看好中長成長爆發力。

曾萬勝說，太空衛星經濟仍呈擴張趨勢，市場規模持續成長，主要投資需求來自通訊、國防、地理觀測、5G及6G，甚至結合AI應用等，近期更觀察到太空衛星相關企業出現更高能見度的訂單及合約，推升未來營收成長預期，也有市場交易併購消息等，研判太空產業投資與後市仍呈現正向發展。

群益那斯達克生技ETF經理人張晏禎表示，生技產業由於評價過低吸引投資人加碼，近期企業財報亮眼推升股價表現。Health Care產業整體有78%企業EPS指引優於市場預期，表現優於大盤並位居全市場第二。

眾多生醫指數中，生醫產業領頭羊都在NBI生技指數成分股，具產業競爭優勢，不僅指標企業多、營運動能強，且成交量較大、流動性較佳，是生物科技與醫藥保健類股最具代表性指數，新冠疫苗及藥物發展有趨明朗之勢，整體生技健護類股漲勢可期。

生技產業研發及併購題材不絕、新藥核准數量可望續增、皆有助增添類股動能，建議投資人不妨布局生技ETF，掌握行情。

