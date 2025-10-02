主題型ETF 漲勢犀利

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球股市今第3季強攻，美股頻創新高，帶動全球主題型ETF績效，根據統計，第3季表現最佳前五強為國泰數位支付服務（00909）、第一金太空衛星、國泰智能電動車、元大全球5G及元大全球AI等，漲幅都超過兩成，主要投資題材包括：數位支付、太空衛星及AI。

第3季最夯的投資題材，依然環繞著川普政策走，第一金投信觀察，多項受惠川普政策，創新科技長線趨勢產業，如受惠加密貨幣列美國戰略儲備及穩定幣政策的金融科技，及受美國火星移民計畫、通訊及戰略用途大幅推升的太空衛星股，資料中心全速擴展及AI落地應用等，均讓多項美股新科技產業持續多頭表現。

第一金太空衛星ETF經理曾萬勝指出，受惠各國政府預算投入、國防需求，針對國土安全、衛星監控、戰略偵察，湧現龐大太空基建需求；太空衛星技術成熟與成本下降，也帶來中小型衛星股投資機會。近期太空衛星技術與AI、大數據的結合應用，像是空間資訊服務，如：農業、地理監控、災害預測、資源開採等，提升對衛星影像、分析服務的需求，吸引科技資金流入類股，持續看好中長成長爆發力。

曾萬勝說，太空衛星經濟仍呈擴張趨勢，市場規模持續成長，主要投資需求來自通訊、國防、地理觀測、5G及6G，甚至結合AI應用等，近期更觀察到太空衛星相關企業出現更高能見度的訂單及合約，推升未來營收成長預期，也有市場交易併購消息等，研判太空產業投資與後市仍呈現正向發展。

群益那斯達克生技ETF經理人張晏禎表示，生技產業由於評價過低吸引投資人加碼，近期企業財報亮眼推升股價表現。Health Care產業整體有78%企業EPS指引優於市場預期，表現優於大盤並位居全市場第二。

眾多生醫指數中，生醫產業領頭羊都在NBI生技指數成分股，具產業競爭優勢，不僅指標企業多、營運動能強，且成交量較大、流動性較佳，是生物科技與醫藥保健類股最具代表性指數，新冠疫苗及藥物發展有趨明朗之勢，整體生技健護類股漲勢可期。

生技產業研發及併購題材不絕、新藥核准數量可望續增、皆有助增添類股動能，建議投資人不妨布局生技ETF，掌握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

全球生技醫療產業面臨挑戰：研發支出持續加碼、大型併購交易趨緩

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

影／美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉「非流星」

基隆布建關懷兒少小衛星據點 謝國樑：今年底1區2據點達標

相關新聞

主題型ETF 漲勢犀利

全球股市今第3季強攻，美股頻創新高，帶動全球主題型ETF績效，根據統計，第3季表現最佳前五強為國泰數位支付服務（0090...

14檔ETF 17日起除息

元大高股息（0056）、復華台灣科技優息等14檔台股ETF昨（1）日公告，將在10月17日至23日間陸續除息，單期配息率...

永豐四檔ETF將除息 最後買進日在10月22日

永豐投信1日發布四檔股債ETF收益分配期前公告，分別為永豐臺灣加權（006204）、永豐台灣ESG（00888）、永豐優...

台股打破9月魔咒攻26,000新關卡 七檔台股高股息ETF今年報酬率逾10%

2025年已過了三季，回顧今年來台股表現，雖在四月對等關稅一度受創甚深，但隨著利空快速消化，台股一路震盪走高，更打破「9...

00934再次調高配息金額至0.098元 單月配息率約0.49%、年化配息率5.9%

中信成長高股息ETF（00934）再次調高配息啦！根據中國信託投信官網，00934本次擬配息0.098元，較上期實際配發...

60萬股民注意！00929連三月配息金額維持0.08元 年化配息率約5.1%

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年本月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。