前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

00943配息金額再提高至0.069元 單月配息率約0.47%、年化配息率約5.6%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

兆豐投信等權重ETF系列的兆豐電子高息等權ETF（00943）公告月配息，00943預估配發0.069元，較上期的0.068元，提高0.001元。以10月1日收盤價14.63元計算，單月配息率約0.47%，年化配息率約5.65%。除息交易日為10月20日，最後買進日皆為10月17日，收益分配發放日為11月6日。

00943由具有競爭力的臺灣電子股百分百組成，聚焦八大電子產業，看好AI供應鏈趨勢，以追求資本增長空間輔以息收機會為目標，搭載獲利成長指標因子及等權重機制，有望提升資本利得空間及息收機會，較適合追求高成長及高分散度的投資人納入選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

