00943配息金額再提高至0.069元 單月配息率約0.47%、年化配息率約5.6%

在2025年初主動式ETF一推出就引起大眾的注意，相較傳統被動式ETF最大的不同在於，主動式ETF由基金經理人根據特定的投資策略進行投資，透過主動分析與決策，以更積極的方式追求基金績效。 在過去的幾個月可以發現，00981A乘著美國降息以及台灣科技類股輪動，表現得非常不錯，皆是平穩的向上爬升。雖然高報酬率很好，但在其中的風險也需要衡量，瞭解商品後訂定投資計劃，才能將風險降到最低。

2025-10-01 14:08