永豐四檔ETF將除息 最後買進日在10月22日

永豐投信1日發布四檔股債ETF收益分配期前公告，分別為永豐臺灣加權（006204）、永豐台灣ESG（00888）、永豐優息存股（00907）、永豐ESG銀行債15+（00958B），四檔ETF的最後買進日與除息日均在10月22日及10月23日，並在11月20日發放配息。

永豐投信表示，永豐臺灣加權ETF追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價指數，是捕捉台股整體脈動的經典代表。無論AI熱潮、出口拉貨或資金行情，006204皆能全面參與台灣經濟成長動能。今年台灣GDP預估上修至4.55%，台股指數有望續創新高。

006204今年首次迎來配息，006204成為中長期的理想配置工具。投資人可掌握台股核心權值股，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等具全球競爭力的企業，同時參與AI、半導體、電子製造等關鍵產業成長。永豐投信表示，006204適合追求長期資本增值的投資人，透過一檔ETF即可參與台灣整體經濟成長，並抓住當下最新產業趨勢脈動。

00958B是降息環境下的債券明星。追蹤ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數，00958B鎖定全球大型金融機構，以全面參與優質ESG銀行債券之投資機會。每月配息設計，打造現金流，適合退休族與保守型投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。