12檔台股ETF除息秀 半導體ETF表現亮眼

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國10月續降息升溫、台股上市櫃配息資金活水湧入，加上重量級公司法說上場及美股財報旺季來臨，市場法人看好台股迎光輝10月，大盤還有機會再攻高。10月首波將有12檔台股ETF展開除息，根據各投信官網資料統計，10月台股ETF除息秀中，計有新光00904、國泰00922兩檔黑馬ETF預估年化配息率逾10%以上，表現亮眼。

根據CMoney統計，10月陸續公布配息金額的台股ETF共計12檔，其中新光臺灣半導體30（00904），繼上季實際配發0.48元後，10月本季配息金額再拉高，預估每單位配0.65元，創掛牌來新高紀錄，以9月底收盤價計算，00904預估年化配息率達13.1%，成為本季配息率最高的半導體ETF。

另一檔採半年配的國泰台灣領袖50（00922），10月預估每單位配1.25元，預估年化配息率也突破10%以上，排名第二，也創該檔掛牌以來最佳。至於其他配息率最高的台股ETF，仍由月配高股息ETF擔綱，包括富邦特選高股息30（00900）、群益科技高息成長（00946）與統一台灣高息動能（00939）等，預估年化配息率也有6%~9%的水準。

財富管理專家表示，9月美股在降息資金行情帶動下，AI基建相關類股價表現噴發，帶動9月台股半導體重量級股也強勢領軍，推升第3季台股創歷史新高，儘管近期美國政府停擺期限逼近，但市場投資人信心依舊，美股AI投資熱潮持續升溫，以晶片巨頭輝達（NVIDIA）來看，最近股價表現破頂，成交額穩居美股榜首，市值突破4.5兆美元，再創歷史新高，穩居全球企業市值一哥寶座，輝達今年來大漲表現，不僅是科技七雄最旺個股，也再度點燃第4季台灣半導體類股多頭火種。

展望第4季台股後市，新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，10月台積電（2330）法說會可望釋出AI強勁需求及消費電子展望樂觀、iPhone17熱賣等利多有望帶動台股向上輪動。惟美國商務部要和台灣五五分晶片生產干擾投資情緒，短線上台股高檔震盪盤堅、類股輪動，但預期10月台股資金動能持續聚焦AI、半導體兩大族群，尤其是台積電，在全球晶片供應鏈的龍頭地位與投資吸引力，儘管地緣政治不確定性及美國出口管制政策雖帶來一定挑戰，但也凸顯台積電在先進製程上的不可取代性，操作上建議可布局高含積量的科技型或半導體ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

