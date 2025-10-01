快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

聽新聞
0:00 / 0:00

台股打破9月魔咒攻26,000新關卡 七檔台股高股息ETF今年報酬率逾10%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
高股息ETF今年來報酬率逾10%排名。
高股息ETF今年來報酬率逾10%排名。

2025年已過了三季，回顧今年來台股表現，雖在四月對等關稅一度受創甚深，但隨著利空快速消化，台股一路震盪走高，更打破「9月魔咒」，攻上26,000點歷史新高。而受到投資人喜愛的高股息ETF，今年來報酬率也多數轉正，截至10月1日，含息報酬率在10%以上的共有七檔，分別是群益科技高息成長（00946）的13.9%、群益台灣半導體收益（00927）的13.1%、中信成長高股息（00934）的11.0%，國泰股利精選30（00701）的10.7%、富邦臺灣價值高股息（00730）的10.6%、台新AI優息動能（00962）的10.4%，以及元大高股息（0056）的10.3%。

中國信託投信表示，相較市值型ETF在普遍跑贏大盤，高股息族群今年表現相對偏弱，整體漲幅落後加權指數。但若站在領息角度，投資人仍可選擇總報酬率相對較高的高股息ETF，並搭配市值、主題型ETF，藉此拉高整體獲利能力，讓資產配置更均衡。

今年9月堪稱近年最令投資人感到驚奇的一個月。在進入9月時，市場傳出許多9月資本市場恐將出現回檔，原因是許多投資機構會進行投組調整，以及從過往經驗來看，9月下跌的機率高於平均值，因而有「9月魔咒」之稱。然而台股在AI供應鏈營收獲利優於預期，以及PCB、記憶體、軍工等題材輪番發動下持續走高，9月24日更一度來到26,394點的盤中歷史新高。

基本面與資金面帶動下，台股高股息ETF在9月大部分都取得不錯的表現，但整體績效落差頗大，主因在於指數選股策略的差異。進一步檢視高股息ETF績效，可發現聚焦半導體相關主題的高股息ETF，表現相對亮眼，其中00927單月大漲9.1%，漲勢直逼市值型ETF，一舉成為高股息ETF今年來績效亞軍。

至於00946與00934，則是憑著成分股多為科技與半導體設備股，在第3季漲幅驚人，分別囊括高股息ETF績效冠、季軍。近期也有多檔高股息ETF陸續公告配息，根據中國信託投信官網，00934本次擬配息0.098元，再較上次配息增加0.01元，年化配息率上看6%，洗刷去年以來月配高股息ETF配息差強人意的負面觀感。

投資人在挑選高股息ETF時，除了觀察配息表現，更要關注高股息ETF的含息報酬率，才能為自己獲取長期資產成長的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 ETF

延伸閱讀

遺產先跟爸媽預支…用來買高股息ETF可嗎？被嗆：沒人死哪來的遺產

第3季十大爆紅台股榜出爐！金居奪榜首AI主題成焦點

台股ETF受益人9月減少近10萬人 前十名僅這檔高息型逆勢增

00961衝上榜！高股息ETF唯一進前十 受益人數飆破2萬

相關新聞

0056「配息不墜」再發0.866元！網：抱得好舒服、有填息還行

元大高股息（0056）再度公布配息消息，引起廣大存股族熱烈關注。 擁有逾145萬受益人的元大高股息（0056），今日宣布單位配發0.866元，以收盤價36.81元計算，年化分配率約9.4%。這已

台股打破9月魔咒攻26,000新關卡 七檔台股高股息ETF今年報酬率逾10%

2025年已過了三季，回顧今年來台股表現，雖在四月對等關稅一度受創甚深，但隨著利空快速消化，台股一路震盪走高，更打破「9...

00981A主動式ETF打響第一槍？成立至今績效38% 杉本：考慮建倉但別追高

在2025年初主動式ETF一推出就引起大眾的注意，相較傳統被動式ETF最大的不同在於，主動式ETF由基金經理人根據特定的投資策略進行投資，透過主動分析與決策，以更積極的方式追求基金績效。 在過去的幾個月可以發現，00981A乘著美國降息以及台灣科技類股輪動，表現得非常不錯，皆是平穩的向上爬升。雖然高報酬率很好，但在其中的風險也需要衡量，瞭解商品後訂定投資計劃，才能將風險降到最低。

台股ETF受益人9月減少近10萬人 前十名僅這檔高息型逆勢增

台股頻創新高，投資人逢高獲利實現，根據集保戶股權分散9月26日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數連續三周減少，9月共減...

00961衝上榜！高股息ETF唯一進前十 受益人數飆破2萬

年第三季台股ETF市場迎來了爆炸性的成長，投資人結構出現顯著變化。在本季受益人數增幅前十大的熱門ETF榜單中，多檔ETF均繳出超過100%的驚人增幅，顯示在多變的市場環境下，投資人正積極透過ETF尋求

00922擬發1.25元股息

國泰台灣領袖50（00922）昨（30）日公告預估配息金額為1.25元，若以收盤價24.5元計算，單次配息率5.1%，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。