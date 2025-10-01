台股打破9月魔咒攻26,000新關卡 七檔台股高股息ETF今年報酬率逾10%

2025年已過了三季，回顧今年來台股表現，雖在四月對等關稅一度受創甚深，但隨著利空快速消化，台股一路震盪走高，更打破「9月魔咒」，攻上26,000點歷史新高。而受到投資人喜愛的高股息ETF，今年來報酬率也多數轉正，截至10月1日，含息報酬率在10%以上的共有七檔，分別是群益科技高息成長（00946）的13.9%、群益台灣半導體收益（00927）的13.1%、中信成長高股息（00934）的11.0%，國泰股利精選30（00701）的10.7%、富邦臺灣價值高股息（00730）的10.6%、台新AI優息動能（00962）的10.4%，以及元大高股息（0056）的10.3%。

中國信託投信表示，相較市值型ETF在普遍跑贏大盤，高股息族群今年表現相對偏弱，整體漲幅落後加權指數。但若站在領息角度，投資人仍可選擇總報酬率相對較高的高股息ETF，並搭配市值、主題型ETF，藉此拉高整體獲利能力，讓資產配置更均衡。

今年9月堪稱近年最令投資人感到驚奇的一個月。在進入9月時，市場傳出許多9月資本市場恐將出現回檔，原因是許多投資機構會進行投組調整，以及從過往經驗來看，9月下跌的機率高於平均值，因而有「9月魔咒」之稱。然而台股在AI供應鏈營收獲利優於預期，以及PCB、記憶體、軍工等題材輪番發動下持續走高，9月24日更一度來到26,394點的盤中歷史新高。

基本面與資金面帶動下，台股高股息ETF在9月大部分都取得不錯的表現，但整體績效落差頗大，主因在於指數選股策略的差異。進一步檢視高股息ETF績效，可發現聚焦半導體相關主題的高股息ETF，表現相對亮眼，其中00927單月大漲9.1%，漲勢直逼市值型ETF，一舉成為高股息ETF今年來績效亞軍。

至於00946與00934，則是憑著成分股多為科技與半導體設備股，在第3季漲幅驚人，分別囊括高股息ETF績效冠、季軍。近期也有多檔高股息ETF陸續公告配息，根據中國信託投信官網，00934本次擬配息0.098元，再較上次配息增加0.01元，年化配息率上看6%，洗刷去年以來月配高股息ETF配息差強人意的負面觀感。

投資人在挑選高股息ETF時，除了觀察配息表現，更要關注高股息ETF的含息報酬率，才能為自己獲取長期資產成長的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。