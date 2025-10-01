0056「配息不墜」再發0.866元！網：抱得好舒服、有填息還行

元大高股息（0056）再度公布配息消息，引起廣大存股族熱烈關注。

擁有逾145萬受益人的元大高股息（0056），今日宣布單位配發0.866元，以收盤價36.81元計算，年化分配率約9.4%。這已是今年第4次配息，前三次皆順利填息。公告指出，除息日訂於10月23日，入帳日為11月14日。

不少股民興奮喊讚，認為0056依舊是「高股息王者」：「哇靠，居然沒掉。」、「年化近10%，領個10年不就0成本了？」、「0056抱得好舒服，真不知道買其他高股息垃圾幹嘛。」、「績效10%屌打一堆了，有填息還行喔！」

但也有投資人冷眼看待，質疑配息金額和成分設計：「也太爛了吧，至少要配個1塊才及格。」、「全砍買電信金融，那我直接買電信金融不就好了。」、「這波高股息0056屌打其他，但在0050面前都是XX。」、「30元以下或許能賺，最後接刀的還是散戶。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。