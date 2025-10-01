00980D全台首檔主動式債券ETF月配息出爐 10月20日最後上車日

主動聯博投等入息（00980D）公告首次配息金額，每受益權單位預估配發0.114元，投資人可以把握10月20日之本次最後申購日，即可參與首次配息。10月21日為除息日，配息發放日則訂於11月13日。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕說明，00980D為全台首檔主動式債券ETF，是以美國為主的成熟市場投資等級債券為核心，適度配置非投資等級債券。目前00980D投資組合平均存續期間約5.9年，持債數近230檔。

鍾郁婕指出，00980D鎖定中短天期債券以因應潛在的利率風險，並提升資產配置的靈活性。在信評方面，主要配置於投資等級公司債，其中以BBB級債券為主，部分標的的殖利率已接近非投資等級債的水準，具備較佳的風險報酬比。

鍾郁婕指出，目前00980D投資組合的產業分布聚焦於銀行、能源與通訊等產業。投資團隊尤其偏好大型國家級龍頭銀行，因為體質較佳、經營更多元化，可望因應經濟疲態。

能源方面，00980D投資團隊則看好能源領域中部分投資機會，特別是在評價面具吸引力且基本面相對穩健的標的，並較看好中游企業。此外，部分能源產業近期出現併購活動，也可望帶動債券上漲空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。