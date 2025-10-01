投等債9、10月相對承壓 反是布局債市良機

降息循環重啟，債券買氣成焦點！9月向來是投資級企業「借新還舊」的發債旺季，債券供給增加下，對於債市產生暫時性的壓力，回顧過去20年歷史資料，投等債在9月、10月表現相對承壓，但11月至隔年1月常為反彈時間點，若此時遇上殖利率上揚、債券價格下跌，搭配聯準會降息循環啟動，將是布局債市的良機。法人建議關注國泰投資級公司債（00725B）將在10月20日除息，最後買進日為10月17日，為近期熱門的投等級公司債ETF。

國泰投資級公司債基金經理人李育齡指出，金管會統計7月份金融三業合計回補債券達新台幣2,294億元，是3月以來首見金融三業大手筆回補債券部位，債券出現明顯回春跡象，國內ETF市場亦呈現類似趨勢，觀察9月22至26日國內債券ETF資金流向以投等債最受資金青睞，其中00725B以單周規模增加新台幣54.7億元奪冠，顯見已有不少投資人看好降息循環期間的利多契機，搶先卡位。

00725B聚焦BBB級投等債，並排除還債能力較差的次順位債；基金持有債產業以通訊、非周期性消費品等剛需產業為主，產業合計比重近40%，屬防禦型配置，在景氣趨緩時有望獲得較多的資金流挹注。此外，基金亦配置逾一成的科技業債券，其中最大成分債為甲骨文（Oracle），觀察本季甲骨文雲端基建營收年增55%，成長動能持續加速，預計甲骨文的營收將在2026年年增17%至670億美元，2027年再增23%，營運前景強勁，主要成長動能來自雲端服務，其「基礎設施即服務」（IaaS）業務正成為關鍵成長驅動力，9月24日甲骨文發行新債，受到熱烈搶購，顯示初級市場發債需求強烈，亦代表債券投資人對甲骨文前景的認可。

國泰投信表示，上周美國聯準會主席鮑爾在羅德島公開演說中，指出當前經濟正面臨「通膨上行」與「就業下行」的雙重風險挑戰，強調未來的降息路徑必須格外審重，顯示聯準會在通膨抬頭與經濟降溫之間舉棋不定。儘管美國產業活動放緩、就業市場降溫，但整體表現仍優於市場預期，操作上可留意公債或投等級公司債ETF加碼逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。