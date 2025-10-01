快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

投等債9、10月相對承壓 反是布局債市良機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

降息循環重啟，債券買氣成焦點！9月向來是投資級企業「借新還舊」的發債旺季，債券供給增加下，對於債市產生暫時性的壓力，回顧過去20年歷史資料，投等債在9月、10月表現相對承壓，但11月至隔年1月常為反彈時間點，若此時遇上殖利率上揚、債券價格下跌，搭配聯準會降息循環啟動，將是布局債市的良機。法人建議關注國泰投資級公司債（00725B）將在10月20日除息，最後買進日為10月17日，為近期熱門的投等級公司債ETF。

國泰投資級公司債基金經理人李育齡指出，金管會統計7月份金融三業合計回補債券達新台幣2,294億元，是3月以來首見金融三業大手筆回補債券部位，債券出現明顯回春跡象，國內ETF市場亦呈現類似趨勢，觀察9月22至26日國內債券ETF資金流向以投等債最受資金青睞，其中00725B以單周規模增加新台幣54.7億元奪冠，顯見已有不少投資人看好降息循環期間的利多契機，搶先卡位。

00725B聚焦BBB級投等債，並排除還債能力較差的次順位債；基金持有債產業以通訊、非周期性消費品等剛需產業為主，產業合計比重近40%，屬防禦型配置，在景氣趨緩時有望獲得較多的資金流挹注。此外，基金亦配置逾一成的科技業債券，其中最大成分債為甲骨文（Oracle），觀察本季甲骨文雲端基建營收年增55%，成長動能持續加速，預計甲骨文的營收將在2026年年增17%至670億美元，2027年再增23%，營運前景強勁，主要成長動能來自雲端服務，其「基礎設施即服務」（IaaS）業務正成為關鍵成長驅動力，9月24日甲骨文發行新債，受到熱烈搶購，顯示初級市場發債需求強烈，亦代表債券投資人對甲骨文前景的認可。

國泰投信表示，上周美國聯準會主席鮑爾在羅德島公開演說中，指出當前經濟正面臨「通膨上行」與「就業下行」的雙重風險挑戰，強調未來的降息路徑必須格外審重，顯示聯準會在通膨抬頭與經濟降溫之間舉棋不定。儘管美國產業活動放緩、就業市場降溫，但整體表現仍優於市場預期，操作上可留意公債或投等級公司債ETF加碼逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 美國聯準會

延伸閱讀

降息＋AI雙引擎啟動 基礎建設迎結構性長多！

美國政府關門危機將影響降息？辣媽：僵局不會波及長期趨勢、但短期震盪

日銀擬減購超長債 加劇跌勢

固定收益型 資金簇擁

相關新聞

0056「配息不墜」再發0.866元！網：抱得好舒服、有填息還行

元大高股息（0056）再度公布配息消息，引起廣大存股族熱烈關注。 擁有逾145萬受益人的元大高股息（0056），今日宣布單位配發0.866元，以收盤價36.81元計算，年化分配率約9.4%。這已

00981A主動式ETF打響第一槍？成立至今績效38% 杉本：考慮建倉但別追高

在2025年初主動式ETF一推出就引起大眾的注意，相較傳統被動式ETF最大的不同在於，主動式ETF由基金經理人根據特定的投資策略進行投資，透過主動分析與決策，以更積極的方式追求基金績效。 在過去的幾個月可以發現，00981A乘著美國降息以及台灣科技類股輪動，表現得非常不錯，皆是平穩的向上爬升。雖然高報酬率很好，但在其中的風險也需要衡量，瞭解商品後訂定投資計劃，才能將風險降到最低。

台股ETF受益人9月減少近10萬人 前十名僅這檔高息型逆勢增

台股頻創新高，投資人逢高獲利實現，根據集保戶股權分散9月26日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數連續三周減少，9月共減...

00961衝上榜！高股息ETF唯一進前十 受益人數飆破2萬

年第三季台股ETF市場迎來了爆炸性的成長，投資人結構出現顯著變化。在本季受益人數增幅前十大的熱門ETF榜單中，多檔ETF均繳出超過100%的驚人增幅，顯示在多變的市場環境下，投資人正積極透過ETF尋求

00922擬發1.25元股息

國泰台灣領袖50（00922）昨（30）日公告預估配息金額為1.25元，若以收盤價24.5元計算，單次配息率5.1%，年...

美股ETF十強潛利大 聚焦科技、AI 相關產業趨勢

美國聯準會吹響降息號角，帶動熱錢湧入美股，統計以美國為布局主戰場的台股掛牌ETF，近一周表現前十強績效皆打敗加權指數的0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。