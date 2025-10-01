快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

0056配息出爐！連兩季配這數字

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

元大高股息（0056）1日公告，每受益權單位擬配發0.866元，以今日收盤價36.81元計算，單季配息殖利率為2.35%，推估年化配息殖利率為9.41%，除息交易日在10月23日，收益分配發放日在11月14日。

元大高股息連續兩季配出0.866元，回顧上一季度的配息組成，配息最多來自於收益平準金，占比50.12%、接著為已實現資本利得36.95%、股利所得12.93%。

針對近期元大高股息的配息進行調整，元大投信表示，適時平穩地調整配息金額，有助於維持高度可預期性的配息政策。元大高股息是國內唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，基於股利提升是反映企業獲利成長，因此指數選股亦隱含評估成分股營運正向展望，此策略已挹注長期具備追求資本利得能力。

元大投信提醒，ETF配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業股利，或是已實現/未實現資本利得均計算於淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，應一併留意淨值之變動，不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息穩定性及總報酬表現作為參考標準，更能有效評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 高股息 元大投信

延伸閱讀

七檔指數商品 20日除息

鴻海（2317）加上除息已突破前高234.5元！網：不可能只有240塊

高息商品 定期定額戶數下滑

高股息ETF剩這三檔還撐在年化8％以上！00918、00919、00900成績曝光

相關新聞

0056「配息不墜」再發0.866元！網：抱得好舒服、有填息還行

元大高股息（0056）再度公布配息消息，引起廣大存股族熱烈關注。 擁有逾145萬受益人的元大高股息（0056），今日宣布單位配發0.866元，以收盤價36.81元計算，年化分配率約9.4%。這已

00981A主動式ETF打響第一槍？成立至今績效38% 杉本：考慮建倉但別追高

在2025年初主動式ETF一推出就引起大眾的注意，相較傳統被動式ETF最大的不同在於，主動式ETF由基金經理人根據特定的投資策略進行投資，透過主動分析與決策，以更積極的方式追求基金績效。 在過去的幾個月可以發現，00981A乘著美國降息以及台灣科技類股輪動，表現得非常不錯，皆是平穩的向上爬升。雖然高報酬率很好，但在其中的風險也需要衡量，瞭解商品後訂定投資計劃，才能將風險降到最低。

台股ETF受益人9月減少近10萬人 前十名僅這檔高息型逆勢增

台股頻創新高，投資人逢高獲利實現，根據集保戶股權分散9月26日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數連續三周減少，9月共減...

00961衝上榜！高股息ETF唯一進前十 受益人數飆破2萬

年第三季台股ETF市場迎來了爆炸性的成長，投資人結構出現顯著變化。在本季受益人數增幅前十大的熱門ETF榜單中，多檔ETF均繳出超過100%的驚人增幅，顯示在多變的市場環境下，投資人正積極透過ETF尋求

00922擬發1.25元股息

國泰台灣領袖50（00922）昨（30）日公告預估配息金額為1.25元，若以收盤價24.5元計算，單次配息率5.1%，年...

美股ETF十強潛利大 聚焦科技、AI 相關產業趨勢

美國聯準會吹響降息號角，帶動熱錢湧入美股，統計以美國為布局主戰場的台股掛牌ETF，近一周表現前十強績效皆打敗加權指數的0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。