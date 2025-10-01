0056配息出爐！連兩季配這數字

元大高股息（0056）1日公告，每受益權單位擬配發0.866元，以今日收盤價36.81元計算，單季配息殖利率為2.35%，推估年化配息殖利率為9.41%，除息交易日在10月23日，收益分配發放日在11月14日。

元大高股息連續兩季配出0.866元，回顧上一季度的配息組成，配息最多來自於收益平準金，占比50.12%、接著為已實現資本利得36.95%、股利所得12.93%。

針對近期元大高股息的配息進行調整，元大投信表示，適時平穩地調整配息金額，有助於維持高度可預期性的配息政策。元大高股息是國內唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，基於股利提升是反映企業獲利成長，因此指數選股亦隱含評估成分股營運正向展望，此策略已挹注長期具備追求資本利得能力。

元大投信提醒，ETF配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業股利，或是已實現/未實現資本利得均計算於淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，應一併留意淨值之變動，不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息穩定性及總報酬表現作為參考標準，更能有效評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。