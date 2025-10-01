00981A主動式ETF打響第一槍？成立至今績效38% 杉本：考慮建倉但別追高

在2025年初主動式ETF一推出就引起大眾的注意，相較傳統被動式ETF最大的不同在於，主動式ETF由基金經理人根據特定的投資策略進行投資，透過主動分析與決策，以更積極的方式追求基金績效。

在過去的幾個月可以發現，00981A乘著美國降息以及台灣科技類股輪動，表現得非常不錯，皆是平穩的向上爬升。雖然高報酬率很好，但在其中的風險也需要衡量，瞭解商品後訂定投資計劃，才能將風險降到最低。

00981A投資評比

由上表可以知道，00981A是遵循證券交易所所發行的加權指數來選取股票進行投資。00981A掛牌上市是2025年的5月27日，發行價是10元，目前挑選的股票是51檔。

00981A成分股數與被動式ETF不一樣，00981A是由基金經理人挑選股票，成分股的組成與比例皆是由基金經理人所訂定，因此是會每日變化的。

除此之外，在配息頻率上，00981A是年配，在每年的9月進行配發、具有平準金機制。

在風險等級上，一般債券為RR1，股票基金為RR3到4左右，而主動式ETF風險等級偏高，為RR4等級。

主動式ETF的操盤主要仰賴經理團隊，在評估主動型基金時，經理人的經驗與光績效是重要的參考指標。

00981A目前的基金經理人是陳釧瑤，現在亦為統一奔騰基金與統一台灣高息優選基金的經理人。

以統一奔騰基金為例，截至2025年8月29日的績效表現如下：三個月報酬率為39.41％、一年報酬率27.17％、五年報酬率329.39％，自成立日起報酬率3190.4％。

至於統一臺灣高息優選基金，雖然成立時間較短，於2023年9月成立，截至目前的績效表現也是相當不錯：三個月報酬率27.03％、一年報酬率20.35％、自成立日起報酬率57.9％。

由此可以發現陳釧瑤帶領的團隊，在選股上有一定的水準。

00981A選股邏輯

許多基金會從中小型股中挑選隱形冠軍，期望能找出未經探勘的璞玉。但同時中小型股對經濟變化的敏感度也較高，因此當經濟衰退時，中小型股所受到的衝擊可能會較為劇烈。

相較之下，大型企業有較深厚的技術壁壘，企業的護城河能有效抵禦外部環境的影響。

這也是為什麼00981A在選股上，瞄準具創新技術的台股大型企業。除了能有效抵禦外界的衝擊之外，大型企業在台股市場中其實也有著較突出的表現。

根據統計，市值前300大的企業近一年的EPS成長率高達42.2％，明顯優於全體臺股平均的16.2％。同時近五年平均總報酬率也以30.6％，勝過整體上市櫃的平均19.9％。

另外00981A費用的部分，可分為經理費與管理費。目前00981A已經超過200億元，當基金規模超過新台幣200億元經理費為1％、保管費為0.1％。

總結00981A的2個優點

第一、掌握台股上漲趨勢

科技的高速發展，帶動台股市值飛躍性成長。

隨著AI技術持續突破，台股的創新實力將進一步推動產業轉型與升級，為投資人開啟更多元且充滿潛力的投資機會。這也正是00981A選擇台股作為投資市場的原因。

第二、建置大型股倉儲

大型企業的技術以及豐厚資本，為企業樹立了堅不可摧的壁壘，具有領漲抗跌的特色。

00981A看準大型股的成長力以及獲利能力，能為投資組合抵禦外界的衝擊，並帶來超額報酬。

但提醒大家，主動式ETF的風險性比被動式ETF高了許多，在購買前一定要審慎評估自己能容納的虧損是多少，切勿貿然追高。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。