台股ETF受益人9月減少近10萬人 前十名僅這檔高息型逆勢增

台股頻創新高，投資人逢高獲利實現，根據集保戶股權分散9月26日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數連續三周減少，9月共減少93,991人，總人數來到11,303,537人，統計今年增加1,077,701人。

9月台股ETF受益人單檔表現，逆勢增加前十名包括元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50反1（00632R）、主動安聯台灣高息（00984A）、野村臺灣新科技50（00935）、富邦科技（0052）；其中五檔主動式ETF全數上榜，持續受到投資人青睞，另外，原本投資人熱衷的高息型僅00919上榜。

00982A經理人陳沅易指出，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會，同時，為分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。

主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。台股後市應著重企業長期競爭優勢的重點，整體指數目前位於評價區間上緣，持續AI類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至2,700億水準，預期融資金額回到3,000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取攻擊與穩健持股布局，台股後市看好AI伺服器、ASIC、內需相關類股。

00919經理人謝明志表示，市場對於降息預期持續增溫，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。 9月受益人逆勢增加的台股ETF 前十名(資料來源：CMoney)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。