00961衝上榜！高股息ETF唯一進前十 受益人數飆破2萬
年第三季台股ETF市場迎來了爆炸性的成長，投資人結構出現顯著變化。在本季受益人數增幅前十大的熱門ETF榜單中，多檔ETF均繳出超過100%的驚人增幅，顯示在多變的市場環境下，投資人正積極透過ETF尋求多元化的資產配置。
觀察今年第三季台股ETF受益人數的增長，前三名中主動型台股ETF就搶佔第一、三名，其中主動統一台股增長（00981A）以近800%的受益人數增幅奪下冠軍，顯示市場對於專業經理人主動選股、創造超額報酬的能力依然抱有高度期待。
2025年第三季台股ETF受益人數增幅排行榜
|代號
|股票名稱
|收盤價
|人數增加（人）
|人數增幅（%）
|00981A
|主動統一台股增長
|13.2
|102335
|795.21
|009805
|新光美國電力基建
|11.74
|14401
|479.08
|00982A
|主動群益台灣強棒
|12.6
|77190
|446.78
|00961
|FT臺灣永續高息
|9.21
|21168
|415.55
|00983A
|主動中信ARK創新
|11.99
|10879
|143.79
|00981B
|第一金優選非投債
|9.22
|6268
|133.9
|009807
|台新標普科技精選
|12.25
|597
|127.02
|00865B
|國泰US短期公債
|45.38
|1897
|116.31
|00768B
|復華20年美債
|51.3
|956
|108.39
|00980A
|主動野村臺灣優選
|13.27
|14698
|95.74
資料來源：CMoney 資料日期：2025.09.26
值得留意的是，FT臺灣永續高息（00961）是前十名中唯一的高股息ETF，在第三季受益人數激增超過2萬人，增幅高達415.55%，攻佔排行榜第四名。這樣的熱潮顯現當前經濟前景不明朗的環境下，投資人對於能夠提供穩定現金流的金融產品需求孔急。高股息ETF以其定期配息、精選高殖利率成分股的特性，成為許多追求穩健收益與被動收入投資者的首選。
與此同時，隨著聯準會（Fed）的利率政策動向成為全球焦點，債券型ETF也成為投資人避險配置的重要工具。債券型ETF如第一金優選非投債（00981B）、國泰US短期公債（00865B）與復華20年美債（00768B）等多檔債券ETF，受益人數也有超過100%的顯著增長，代表不少投資人選擇「股債雙配、攻守兼備」的策略，一方面透過台股基金與高股息ETF追求收益，另一方面則藉由債券ETF來平衡風險、穩定整體投資組合的價值。
整體來說，2025年第三季的台股ETF受益人數顯示，投資人在市場風向轉變時，開始有不同的投資行為，如在追求成長的同時，對穩定現金流與風險控管的重視程度顯著提升，這也讓如主動型、債券型及高股息ETF成為不可忽視的市場主流力量，預期在可預見的未來，這股趨勢仍將持續發酵，成為台灣ETF市場的下一波浪潮。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
