00961衝上榜！高股息ETF唯一進前十 受益人數飆破2萬

年第三季台股ETF市場迎來了爆炸性的成長，投資人結構出現顯著變化。在本季受益人數增幅前十大的熱門ETF榜單中，多檔ETF均繳出超過100%的驚人增幅，顯示在多變的市場環境下，投資人正積極透過ETF尋求多元化的資產配置。

觀察今年第三季台股ETF受益人數的增長，前三名中主動型台股ETF就搶佔第一、三名，其中主動統一台股增長（00981A）以近800%的受益人數增幅奪下冠軍，顯示市場對於專業經理人主動選股、創造超額報酬的能力依然抱有高度期待。

2025年第三季台股ETF受益人數增幅排行榜

代號 股票名稱 收盤價 人數增加（人） 人數增幅（%） 00981A 主動統一台股增長 13.2 102335 795.21 009805 新光美國電力基建 11.74 14401 479.08 00982A 主動群益台灣強棒 12.6 77190 446.78 00961 FT臺灣永續高息 9.21 21168 415.55 00983A 主動中信ARK創新 11.99 10879 143.79 00981B 第一金優選非投債 9.22 6268 133.9 009807 台新標普科技精選 12.25 597 127.02 00865B 國泰US短期公債 45.38 1897 116.31 00768B 復華20年美債 51.3 956 108.39 00980A 主動野村臺灣優選 13.27 14698 95.74

資料來源： CMoney 資料日期：2025.09.26

值得留意的是，FT臺灣永續高息（00961）是前十名中唯一的高股息ETF，在第三季受益人數激增超過2萬人，增幅高達415.55%，攻佔排行榜第四名。這樣的熱潮顯現當前經濟前景不明朗的環境下，投資人對於能夠提供穩定現金流的金融產品需求孔急。高股息ETF以其定期配息、精選高殖利率成分股的特性，成為許多追求穩健收益與被動收入投資者的首選。

與此同時，隨著聯準會（Fed）的利率政策動向成為全球焦點，債券型ETF也成為投資人避險配置的重要工具。債券型ETF如第一金優選非投債（00981B）、國泰US短期公債（00865B）與復華20年美債（00768B）等多檔債券ETF，受益人數也有超過100%的顯著增長，代表不少投資人選擇「股債雙配、攻守兼備」的策略，一方面透過台股基金與高股息ETF追求收益，另一方面則藉由債券ETF來平衡風險、穩定整體投資組合的價值。

整體來說，2025年第三季的台股ETF受益人數顯示，投資人在市場風向轉變時，開始有不同的投資行為，如在追求成長的同時，對穩定現金流與風險控管的重視程度顯著提升，這也讓如主動型、債券型及高股息ETF成為不可忽視的市場主流力量，預期在可預見的未來，這股趨勢仍將持續發酵，成為台灣ETF市場的下一波浪潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。