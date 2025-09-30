美股ETF十強潛利大 聚焦科技、AI 相關產業趨勢

美國聯準會吹響降息號角，帶動熱錢湧入美股，統計以美國為布局主戰場的台股掛牌ETF，近一周表現前十強績效皆打敗加權指數的0.008%，前六名有四檔與科技類股相關，一檔鎖定電力基礎建設，以及一檔平衡型ETF。

根據統計，包括台新標普科技精選、國泰費城半導體、兆豐洲際半導體、中信美國創新科技、新光美國電力基建、平衡凱基美國TOP等ETF，周漲幅都逾1%。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊表示，隨著川普關稅衝擊暫緩，多數以美元計價的資產已收復今年跌幅，再創新高；加上大而美法案通過，有望促進美國經濟成長，預估在消費及淨出口支撐下，美國第4季GDP可望維持成長量能，預期明年第1季與第2季GDP年增率也有機會逐季攀升。

近一周布局的美股ETF前十強

根據FactSet資料顯示， S&P500指數2025年企業獲利年增率預估維持在9%的水準，2026年企業獲利預估則獲上修至14%的雙位數水準，有望為股市帶來穩定支撐。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊指出，聯準會開啟預防性降息，同時暗示美國經濟目前無衰退風險，有利股市中長期走勢，第4季股市投資主軸建議聚焦大型AI龍頭。惟近期美股位階偏高，保持手中部位並利用市場波動逢回布局將是相對穩健策略，並透過分散資產配置應對政策不確定性導致的市場波動。

新光投信量化投資團隊指出，根據美國能源署（EIA）預估，美國電力需求2025年將成長2.3%，2026年成長2.2%，連續兩年刷新歷史紀錄，但美國電網設備老舊，面臨淘汰或升級，未來還需結合AI作智慧化供電，以及抵禦極端氣候衝擊與地緣風險攻擊，因此電力基建設備中、以新電網的建設與改造為投資熱點，帶動美國能源基建投資需求龐大。

新光投信建議看準AI大趨勢的投資人，可以瞄準美國電力基建ETF，擁有美國AI新護城河投資優勢、掌握核能供電股、智慧電網股等潛力板塊，在美國核能產業大擴張時代下，搭上AI商機遍地的多頭行情列車。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。