黃金、白銀熱潮延燒 貴金屬ETF漲勢剽悍

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
貴金屬ETF 漲勢剽悍。（歐新社）
第3季劃下句點，受惠於美國、台灣等主要股市再度刷新歷史新高價、聯準會啟動降息循環，回顧9月以來ETF表現呈現漲多跌少，平均上漲3.5%，其中，貴金屬ETF表現最為剽悍，期元大S&P黃金正2（00708L）和期元大道瓊白銀單月漲幅超越兩成。

根據CMoney，9月ETF漲幅前十強依序為期元大S&P黃金正2的26.05%、期元大道瓊白銀20.1%、中信電池及儲能19.8%、中信中國50正2的17.1%、中信日本半導體15.5%、台新日本半導體15.1%、群益臺灣加權正2的14.46%、富邦臺灣加權正2的14.44%、元大台灣50正2的14.44%、國泰數位支付服務14.2%。

進一步檢視9月漲幅前十強ETF，30日收盤價改寫新高的有期元大S&P黃金正2、期元大道瓊白銀、國泰數位支付服務。

法人分析，黃金利多持續湧現，美國9月重啟降息後，PCE符合預期使10月接續降息的可能性大增、俄烏戰火持續延燒，美國內政上又遇關門危機，黃金受惠降息、避險需求。此外，在美債價值動搖下，也出現資金轉向黃金，近期全球央行持有量首度超越美債，30日亞洲開盤時間紐約黃金期貨價格再創新高，逼近3,900美元關卡。

目前包括花旗調高金價三個月內目標至4000美元，摩根大通報告更指出，若聯準會獨立性持續遭到質疑，黃金甚至可能在「兩個季度內」衝上5,000美元，如以目前的價位來看還有28.3%的漲幅空間。

國泰數位支付服務經理人楊庭杰表示，繼主要成分股Robinhood加入標普500指數，又有Coinbase搭上穩定幣潮流，話題不斷，由於持有算力出租相關業務的比重超過20%，包括Iris Energy、Core Scientific、Riot Platforms、Applied Digital、Hut8 Mining等都是其成分股，等同於搭上AI順風車。

AI需求日益高漲，從比特幣採礦商轉型為AI資料中心營運商的IRIS ENERGY近期宣布大量採購輝達與超微的GPU，價值約6.7億美元，今年至今股價已強漲339%。

看好加密資產概念股、算力概念股的投資人，可採定期定額方式跟上這波主流趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

