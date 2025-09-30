00984A掛牌以來首次配息開獎 「高息+主動」配出這數字

主動安聯台灣高息（00984A）掛牌以來首次配息成績單出爐。根據安聯投信30日公告，00984A每受益權單位擬配發0.21元，以今日收盤價10.4元換算單季配息率為2.01%，除息交易日在10月20日，收益分配發放日在11月13日。

2025年為主動式ETF元年，繼主動群益台灣強棒8月18日除息0.236元，單季配息率1.8%後；00984A也將除息，且單季配息率有在2%之上。

00984A的前十大持股及比例依序為亞翔（6139）2.25%、威剛（3260）2.10%、欣銓（3264）2.05%、台積電（2330）1.91%、新潤（6186）1.70%、致伸（4915）1.68%、台達電（2308）1.63%、元大金（2885）1.57%、台新新光金（2887）1.55%、裕融（9941）1.52%。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷表示，近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，加上評價面拉高，且本淨比現階段來到約歷史新高附近，建議挑選採取「多投資策略」來靈活應對市場震盪與變化，以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略。

展望台股後市，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢雖有修正之勢，但基本面、2026年企業獲利預期則有上修趨勢，行情有修正壓力，但多頭趨勢並無改變。評價高低除利率水準，企業獲利能力與成長性具更高影響力，近年PER上升就是來自於AI的高成長，接下來密切關注企業在AI資本支出變化是最重要的事。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，隨著AWS進入新產品交替期，需多留意短期影響；四大雲端服務供應商（CSP）或於第4季法說揭露資本支出，屆時成長率高低舉足輕重；短期AI主題漲多，不追高，拉回逢低承接。此外，232調查結果迄今尚未公布，此仍是觀察重點。近期震盪可視為大漲後的技術性回檔；除個別產業外，整體基本面正向，展望後市仍可期

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。