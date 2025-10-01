00922擬發1.25元股息

國泰台灣領袖50（00922）昨（30）日公告預估配息金額為1.25元，若以收盤價24.5元計算，單次配息率5.1%，年化配息率10.2%，除息日為10月20日，提醒投資人若想參與配息，最後申購日為10月17日。

隨著四大連續假期接連登場，加權指數高點震盪。國泰投信表示，回顧台股加權報酬指數自2005年以來的表現，11月至隔年7月為歷年表現相對亮眼的區間，10月雖為報酬率最低月份，但上漲機率已逐漸升高，因此現階段適合伺機布局。

國泰投信ETF研究團隊指出，儘管今年台股屢創新高，投資人難免居高思危，但若觀察AI產業伺服器需求與雲端供應商資本支出，漲勢可謂合理，全球五大雲端服務業者（CSP）下半年資本支出上修幅度高達26.2%，2026年預估年增率更超過四成，有望持續推升台股企業獲利，建議投資人留在市場上，採定期定額不停扣策略，並於拉回時逢低加碼，迎接年底旺季行情。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，在AI趨勢下不缺席，未來AI應用落地，有望帶動客製化晶片（ASIC）與終端換機需求，台股有望再迎市值成長動能。

國泰台灣領袖50為台灣首檔放寬單一成分股比重上限、對標大盤權重的市值型ETF，與大盤相關係數高達0.99，截至8月29日，台積電占大盤比重約38.71%，00922則持有約近四成，緊追台股大盤脈動。

此外，國泰台灣領袖50不僅持有台積電，更涵蓋鴻海、聯發科、台達電、富邦金、中信金等「護國群山」，相較傳統市值型ETF持有台積電比重近六成，國泰台灣領袖50憑藉持股均衡、風險分散及價格親民僅約20多元等特色，受益人數與規模顯著成長。

截至9月19日，國泰台灣領袖50規模達343億元，今年成長幅度達七成，受益人數近13萬人，躋身證交所定期定額排行榜，規模第三大市值型ETF，展現高度人氣與流動性。

綜觀台股走勢與AI趨勢，加上聯準會重新啟動降息循環，有望為市場帶來豐沛資金，投資人可透過定期定額與逢低加碼策略，布局市值型ETF如國泰台灣領袖50，持有一籃子台股領袖企業，掌握科技或金融、傳產股輪動等多重題材，跟上台股後市行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。