快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

調高配息！00733半年配息升至1.063元 半年殖利率約2.27%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

富邦臺灣中小ETF（00733）半年配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00733每受益權單位預估配發1.063元，較上期配發的0.072元大幅提升，以9月30日收盤價46.73元計算，半年配息率約2.27%，年化配息率有4.5%。

富邦投信官網配息公告顯示，富邦臺灣中小ETF除息日訂於10月20日，投資人若想參與該次配息，最晚須10月17日前持有或買進，並於11月13日領息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 00733富邦臺灣中小 ETF

延伸閱讀

00730月配息維持0.11元 單次配息率0.45%、年化配息率5.4%

超穩定！00900連12月配息維持0.1元 單次配息率0.7%、年化配息率8.9%

00922預估配息1.25元…單次殖利率5.1％、年化10.2％！

00878成立以來20次配息…「僅一次」未能填息！知美曝背後秘密：三年平均殖利率選股

相關新聞

節日變盤後市還有戲？ 20年來「這區間」表現相對亮眼

國泰投信表示，統計過往20年台股走勢，10月雖為報酬率最低的月份，但上漲機率已逐漸升高，投資人可留在市場上，採定期定額不...

00922預估配息1.25元…單次殖利率5.1％、年化10.2％！

台股第三季創高後，隨著四大連續假期接連登場，市場憂心今年不只有「中秋變盤」的節日效應，加權指數週五陷入震盪，今日漲240點收在25820.54點。國泰投信表示，統計過往20年台股走勢，10月雖為報酬率

調高配息！00733半年配息升至1.063元 半年殖利率約2.27%

富邦臺灣中小ETF（00733）半年配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00733每受益權單位預估配發1.0...

告別關稅、通膨利空 統一投信：就業和AI基本面將左右市場

統一全球創新主動式ETF基金經理人陳意婷表示，關稅和通膨對市場的衝擊不再，其中關稅對市場反應已經鈍化，細節只是造成盤勢紛...

定期定額每月1000元買0052可以嗎？網：直接花掉

一名網友分享，自己平常已經持有高股息ETF和0050，每個月至少投入3萬元，股息也再投入0050，累積金額約3萬元。現在想額外每月定期定額1000元，短抱三年以上，三年後再處分花用（若遇到熊市則不會處

創新報酬勝大盤！00988A帶你跟上AI與新產業

統一投信協理袁永騰與財經主播詹璇依在節目中，介紹統一投信最新推出的「統一全球創新主動式ETF（00988A）」。袁永騰指出，產業發展往往以10年為一個脈動，從過去的能源、網通，到現今的生成式AI，每個

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。