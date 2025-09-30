關注跨世代的不同思維 00988A 經理人陳意婷跨出框架找標的

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

統一投信基金管理部協理，也是即將展開募集的統一全球創新主動式ETF（00988A）經理人陳意婷，經歷過金融海嘯時期，當時任職的基金公司將研究員裁到只剩她一人，所有產業都要關注，造就自己「雜食性」的投資風格。尤其長年操盤海外基金，陳意婷強調投資的廣度，以快速掌握產業；並重視跨世代的價值觀與消費走向，適時將其納入投資組合。

本身也是統一大中華中小基金經理人，陳意婷在投資組合上加入了泡泡瑪特，為基金的第三大持股標的。在年輕世代中相當紅火的泡泡瑪特，其人氣角色「Labubu」，是讓韓團BLACKPINK的Lisa、藝人蔡依林、蕾哈娜（Rihanna）等知名人士都淪陷的娃娃，不約而同在包包上掛滿泡泡瑪特玩偶，秀出新入手的公仔。

統一投信投研部主管林鴻益形容， 自己身為基金經理人，主要都是看標的基本面，但陳意婷分享不同世代的價值觀，因為價值觀會影響到消費力與投資觀。去年陳意婷在泡泡瑪特還在低點時就已買進，如今股價已漲五倍，達到200多港幣；另外加密貨幣也獲陳意婷青睞，「陳意婷總是可以跨出框架尋找標的。」

與潮流相關的消費性品牌可能來得急去得快，當然陳意婷不會貿然投資。除了固定線上參與法說會，深入了解泡泡瑪特團隊對於IP經營的看法，陳意婷在一次歐洲旅遊中，發現泡泡瑪特專賣店內擠滿了許多金髮碧眼的年輕消費者，架上多樣商品都掛出售磬，因此才對泡泡瑪特拓展海外市場有了信心。

看準陳意婷的敏銳觀察、具有對跨領域、跨產業投資標的精準判斷能力，統一投信總經理董永寬提供陳意婷發揮的舞台，讓陳意婷主導、與團隊共同設計出投資區域橫跨美國、歐洲、亞洲，領域涵蓋科技與非科技的統一全球創新主動式ETF。

陳意婷表示，談到創新，大多數人想到的都是科技業，但其實創新不一定只在科技，因此00988A的理念是，「創新始於科技、不限於科技」。另外創新有透過技術優化展開的漸進式創新，風險較低；以及改變遊戲規則的顛覆式創新，風險大、報酬高；另外還有擴展式創新，在同一個平台中持續擴展，如蝦皮從遊戲起家，逐漸擴展到支付系統、電子商務，而00988A希望能同時兼顧風險與價值。

有鑑於十年市場大多會有大變化，團隊歸納出未來五年，創新主要的市場趨勢，包括AI基建供應鏈、加密貨幣與穩定幣、AI軟體／SaaS平台、消費生態系平台、機器人／國防航太、能源（如核能創新）等六大創新投資主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

