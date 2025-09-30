快訊

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

阿婆揮包逼讓座 反遭年輕人一腳踹飛！醫怒批改優先席根本沒用

0050投資人數突破150萬人 再創里程碑

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

元大台灣50（0050）再創里程碑，據集保結算所截至9月26日當周，0050投資人數突破150萬人，為市值型ETF第一檔。0050今年以來申購金額、投資人數成長表現亮眼，法人分析，主因來自於市場投資人已漸注意到市值型ETF的成長性，除報酬率跟隨成分股市值成長，指數選股也會自動跟隨產業發展，自動汰弱留強成分股的特性，深獲投資人青睞。

以護國神山台積電（2330）與0050投資人數成長變化為例，台積電於4月25日當周人數衝上189萬人後，持續出現獲利了結，截至9月26日投資人數降至157萬人，大減逾30萬人；同期間0050則自109萬人增加43萬人，來到152.9萬人新高，ETF分散投資明顯吸引投資人長期持有。

0050調降費用率與分割股價，也帶動投資人從高股息轉往0050。0050經理費率隨規模持續下降，不僅為台股ETF最低，未來突破7,500億元後，將低於0.1%；分割後目前股價一張約5.7萬元，親民入手價更吸引小資族、為孩子存股的爸媽轉進，推升0050規模成長與投資人數。

截至9月26日，0050最新規模為7,204億元，對比目前國人持有規模最多的境外基金——安聯收益成長基金，最新公布到2025年8月底國人持有金額為7,560億元，在0050熱度持續延燒下，將有望於今年超越，並成為國內規模最大的基金。

從長期投資角度，0050成立以來至9月26日含息報酬率1153%，以每年250交易日換算年化報酬率12.2%，在此報酬率下約六年就有機會為投入資產翻倍。

如小資族想放大複利優勢，也可選擇0050連結基金不配息級別，或是定期定額經理費率更低的0050連結基金TISA級別。不配息設計會將收到的股息自動再投入，除了增加複利效果，也省去配息匯費、再投入手續費等成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 0050元大台灣50

延伸閱讀

完全女神級別！Rosé「撩人蕾絲睡衣外穿」鉛筆長腿黑絲襪輕鬆駕馭甜辣風 不愧是純欲天花板

幫小孩存股「無腦0050」就好了？網：搭配00757或0056更完整

0056報酬率略勝00878…5年回測成果出爐！存股哥：兩檔皆能打造現金流系統

本季買進00878、00919、00929、0050！存股哥繼續買進：「逆水行舟」是最重要精神

相關新聞

節日變盤後市還有戲？ 20年來「這區間」表現相對亮眼

國泰投信表示，統計過往20年台股走勢，10月雖為報酬率最低的月份，但上漲機率已逐漸升高，投資人可留在市場上，採定期定額不...

00922預估配息1.25元…單次殖利率5.1％、年化10.2％！

台股第三季創高後，隨著四大連續假期接連登場，市場憂心今年不只有「中秋變盤」的節日效應，加權指數週五陷入震盪，今日漲240點收在25820.54點。國泰投信表示，統計過往20年台股走勢，10月雖為報酬率

定期定額每月1000元買0052可以嗎？網：直接花掉

一名網友分享，自己平常已經持有高股息ETF和0050，每個月至少投入3萬元，股息也再投入0050，累積金額約3萬元。現在想額外每月定期定額1000元，短抱三年以上，三年後再處分花用（若遇到熊市則不會處

創新報酬勝大盤！00988A帶你跟上AI與新產業

統一投信協理袁永騰與財經主播詹璇依在節目中，介紹統一投信最新推出的「統一全球創新主動式ETF（00988A）」。袁永騰指出，產業發展往往以10年為一個脈動，從過去的能源、網通，到現今的生成式AI，每個

AI 點火、降息添薪 潔淨能源 ETF 躍投資新主流

面對全球金融市場在聯準會降息循環啟動後，資金流向與板塊輪動的變化，資產配置的再平衡調整成為投資關鍵。在全球股市位居高位、...

幫小孩存股「無腦0050」就好了？網：搭配00757或0056更完整

有位準新手爸媽發文表示，小孩下個月就要出生，想趁早規劃長期投資，當成孩子成長後的一筆基金。他考慮在0050與美股VOO、SPY之間做選擇，希望板友給建議，10年、20年後哪個標的比較合適。 原P

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。