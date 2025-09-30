0050投資人數突破150萬人 再創里程碑

元大台灣50（0050）再創里程碑，據集保結算所截至9月26日當周，0050投資人數突破150萬人，為市值型ETF第一檔。0050今年以來申購金額、投資人數成長表現亮眼，法人分析，主因來自於市場投資人已漸注意到市值型ETF的成長性，除報酬率跟隨成分股市值成長，指數選股也會自動跟隨產業發展，自動汰弱留強成分股的特性，深獲投資人青睞。

以護國神山台積電（2330）與0050投資人數成長變化為例，台積電於4月25日當周人數衝上189萬人後，持續出現獲利了結，截至9月26日投資人數降至157萬人，大減逾30萬人；同期間0050則自109萬人增加43萬人，來到152.9萬人新高，ETF分散投資明顯吸引投資人長期持有。

0050調降費用率與分割股價，也帶動投資人從高股息轉往0050。0050經理費率隨規模持續下降，不僅為台股ETF最低，未來突破7,500億元後，將低於0.1%；分割後目前股價一張約5.7萬元，親民入手價更吸引小資族、為孩子存股的爸媽轉進，推升0050規模成長與投資人數。

截至9月26日，0050最新規模為7,204億元，對比目前國人持有規模最多的境外基金——安聯收益成長基金，最新公布到2025年8月底國人持有金額為7,560億元，在0050熱度持續延燒下，將有望於今年超越，並成為國內規模最大的基金。

從長期投資角度，0050成立以來至9月26日含息報酬率1153%，以每年250交易日換算年化報酬率12.2%，在此報酬率下約六年就有機會為投入資產翻倍。

如小資族想放大複利優勢，也可選擇0050連結基金不配息級別，或是定期定額經理費率更低的0050連結基金TISA級別。不配息設計會將收到的股息自動再投入，除了增加複利效果，也省去配息匯費、再投入手續費等成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。