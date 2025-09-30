輝達、特斯拉領軍美科技股 台股30日強彈、這檔主動式ETF漲幅居冠

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

在特斯拉、輝達（NVIDIA）等大型科技股領軍下，那斯達克指數連2日收漲，站回所有均線，也帶動台股30日展開反彈，其中「老AI」緯創（3231）開盤沒多久即強勢漲停，而包含PCB、散熱等族群今日亦有不錯漲幅，顯示多頭趨勢尚未改變。檢視台灣掛牌所有主動ETF，今日全部收在平盤之上，其中以聚焦美國顛覆式創新產業的主動中信ARK創新ETF（00983A）單日漲3.5%最多，其次為主動統一台股增長（00981A）的2.8%，以及主動群益台灣強棒（00982A）的2.3%。

而在被動ETF方面，受惠固態電池技術突破與政策利多激勵，儲能電池龍頭寧德時代股價創歷史新高，也激勵近期電池概念ETF表現強勢。其中中信電池及儲能（00902）30日股價上漲4.7%，為台灣掛牌原型ETF漲幅最高。

中國信託投信表示，上周五台股回檔較深，但當晚美股已率先反彈，且周一台股適逢教師節連假休市，美股則在科技股領軍下延續反彈格局，加上包含記憶體等族群漲價題材仍在，也帶動30日台股止跌反彈。

觀察台股掛牌之主動式ETF表現，其中00983A受惠ARKK近兩天大漲，今日開盤即強勢表態，收盤漲3.5%；而主動野村台灣優選（00980A）、00981A與00982A則也受惠持股大幅反彈，單日都上漲2%以上，但漲幅冠軍仍由00981A拿下。

被動ETF方面，具大盤指標性意義的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）分別漲0.9%、1%；其餘漲幅較高的科技主題型ETF還有中信小資高價30（00894）漲1.9%、野村臺灣新科技50（00935）漲1.5%，國泰台灣科技龍頭（00881）漲1.3%。

00983A經理人唐祖蔭表示，Tesla董事會日前通過針對執行長馬斯克的「天價獎勵方案」，根據文件，這份以股票獎勵為核心的計畫，若完全兌現，價值可能高達1兆美元，此外董事會也擘劃自駕車、Robotaxi與人形機器人等長期藍圖，被視為未來十年最具爆發力的成長引擎 。這也帶動投資人重新聚焦於新世代AI生態圈與顛覆性科技題材，Tesla今年以來股價也已轉為正成長，顯示其未來成長敘事仍受投資人青睞。

00902經理人施絜心表示，00902今年下半年以來表現亮眼，主要反映市場信心修復與產業景氣度提升，帶動電池與儲能產業鏈概念股走出低迷，激勵00902表現轉強。隨著行業內供給側改革逐漸形成合力，有助於改善過剩產能與價格壓力的結構矛盾，加上產業景氣度的提升以及固態電池新技術發布的刺激，00902也可望受惠此波成長動能，適合投資人逢低加碼布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

