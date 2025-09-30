黃金ETF金光閃閃再創新高 外資看好喊5,000元

美國政府出現關門危機，帶動黃金避險需求暢旺，30日亞洲開盤時間紐約黃金期貨價格再創新高，逼近3,900美元關卡，國內唯一連結金價走勢的期元大S&P黃金（00635U）與期元大S&P黃金正2（00708L），同步大漲3.18%、6.25%，股價皆創下新高。目前機構法人全面看好黃金表現，目標價格已看至5,000美元。

法人分析，黃金利多持續湧現，美國9月重啟降息後，PCE符合預期使10月接續降息的可能性大增、俄烏戰火持續延燒，美國內政上又遇關門危機，黃金受惠降息、避險需求。此外，在美債價值動搖下，也出現資金轉向黃金，近期全球央行持有量首度超越美債。

目前包括花旗調高金價3個月內目標至4,000美元，摩根大通報告更指出，若聯準會獨立性持續遭到質疑，黃金甚至可能在「兩個季度內」衝上5,000美元，如以目前的價位來看還有28.3%的漲幅空間。

受惠黃金漲勢，今年以來期元大S&P黃金與期元大S&P黃金正2績效表現亮眼，大漲40.75%、93.05%，規模成長225%、126%，受益人數則分別成長103.9%、61%。

法人表示，黃金ETF是十分方便的投資工具，適用證券app下單，一樣免徵證所稅，且因為黃金不付息，亦不會有利息所得需要課稅，是完全不會有稅務問題的黃金投資管道。

相較之下，黃金存摺買賣賺取價差要申報綜所稅，至於實體黃金如無法舉證持有成本，則會依照賣價的6%計算所得，均會有潛在的額外支出，投資前要留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。