黃金ETF金光閃閃再創新高 外資看好喊5,000元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美國政府出現關門危機，帶動黃金避險需求暢旺，30日亞洲開盤時間紐約黃金期貨價格再創新高，逼近3,900美元關卡，國內唯一連結金價走勢的期元大S&P黃金（00635U）與期元大S&P黃金正2（00708L），同步大漲3.18%、6.25%，股價皆創下新高。目前機構法人全面看好黃金表現，目標價格已看至5,000美元。

法人分析，黃金利多持續湧現，美國9月重啟降息後，PCE符合預期使10月接續降息的可能性大增、俄烏戰火持續延燒，美國內政上又遇關門危機，黃金受惠降息、避險需求。此外，在美債價值動搖下，也出現資金轉向黃金，近期全球央行持有量首度超越美債。

目前包括花旗調高金價3個月內目標至4,000美元，摩根大通報告更指出，若聯準會獨立性持續遭到質疑，黃金甚至可能在「兩個季度內」衝上5,000美元，如以目前的價位來看還有28.3%的漲幅空間。

受惠黃金漲勢，今年以來期元大S&P黃金與期元大S&P黃金正2績效表現亮眼，大漲40.75%、93.05%，規模成長225%、126%，受益人數則分別成長103.9%、61%。

法人表示，黃金ETF是十分方便的投資工具，適用證券app下單，一樣免徵證所稅，且因為黃金不付息，亦不會有利息所得需要課稅，是完全不會有稅務問題的黃金投資管道。

相較之下，黃金存摺買賣賺取價差要申報綜所稅，至於實體黃金如無法舉證持有成本，則會依照賣價的6%計算所得，均會有潛在的額外支出，投資前要留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00708L期元大S&P黃金正2 黃金

相關新聞

節日變盤後市還有戲？ 20年來「這區間」表現相對亮眼

國泰投信表示，統計過往20年台股走勢，10月雖為報酬率最低的月份，但上漲機率已逐漸升高，投資人可留在市場上，採定期定額不...

00922預估配息1.25元…單次殖利率5.1％、年化10.2％！

台股第三季創高後，隨著四大連續假期接連登場，市場憂心今年不只有「中秋變盤」的節日效應，加權指數週五陷入震盪，今日漲240點收在25820.54點。國泰投信表示，統計過往20年台股走勢，10月雖為報酬率

定期定額每月1000元買0052可以嗎？網：直接花掉

一名網友分享，自己平常已經持有高股息ETF和0050，每個月至少投入3萬元，股息也再投入0050，累積金額約3萬元。現在想額外每月定期定額1000元，短抱三年以上，三年後再處分花用（若遇到熊市則不會處

創新報酬勝大盤！00988A帶你跟上AI與新產業

統一投信協理袁永騰與財經主播詹璇依在節目中，介紹統一投信最新推出的「統一全球創新主動式ETF（00988A）」。袁永騰指出，產業發展往往以10年為一個脈動，從過去的能源、網通，到現今的生成式AI，每個

AI 點火、降息添薪 潔淨能源 ETF 躍投資新主流

面對全球金融市場在聯準會降息循環啟動後，資金流向與板塊輪動的變化，資產配置的再平衡調整成為投資關鍵。在全球股市位居高位、...

幫小孩存股「無腦0050」就好了？網：搭配00757或0056更完整

有位準新手爸媽發文表示，小孩下個月就要出生，想趁早規劃長期投資，當成孩子成長後的一筆基金。他考慮在0050與美股VOO、SPY之間做選擇，希望板友給建議，10年、20年後哪個標的比較合適。 原P

