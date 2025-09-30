00922預估配息1.25元…單次殖利率5.1％、年化10.2％！

台股第三季創高後，隨著四大連續假期接連登場，市場憂心今年不只有「中秋變盤」的節日效應，加權指數週五陷入震盪，今日漲240點收在25820.54點。國泰投信表示，統計過往20年台股走勢，10月雖為報酬率最低的月份，但上漲機率已逐漸升高，建議投資人留在市場上，採定期定額不停扣策略，並於拉回時逢低加碼，以迎接年底旺季行情。

國泰台灣領袖50（00922）公布預估配息1.25元，若以收盤價24.5元計算，單次配息率5.1%，年化配息率10.2% 除息日為10月20日，最後申購日為10月17日

國泰投信ETF研究團隊指出，回顧台股加權報酬指數自2005年以來的表現，11月至隔年7月為歷年表現相對亮眼的區間，因此現階段適合伺機布局。儘管今年台股屢創新高，投資人難免居高思危，但若觀察AI產業的伺服器需求與雲端供應商資本支出，漲勢可謂合理，觀察全球五大CSP業者下半年資本支出上修幅度高達26.2%，2026年預估年增率更超過4成，顯示AI產業仍處於成長階段，有望持續推升台股企業獲利。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，台灣作為科技島，在AI趨勢下不缺席，尤其全球主要CSP持續擴張資本支出，未來AI應用落地，有望帶動客製化晶片（ASIC）與終端換機需求，台股有望再迎市值成長動能。00922為台灣首檔放寬單一成分股比重上限、對標大盤權重的市值型ETF，與大盤相關係數高達0.99，截至8月29日，台積電占大盤比重約38.71%，00922則持有約近４成，緊追台股大盤脈動。

蘇鼎宇指出，00922不僅持有台積電，更涵蓋鴻海、聯發科、台達電、富邦金、中信金等「護國群山」，相較傳統市值型ETF持有台積電比重近6成，00922憑藉持股均衡、風險分散及價格親民僅約20多元等特色，受益人數與規模顯著成長，截至9月19日，基金規模達新台幣343億元，今年以來成長幅度達7成，受益人數近13萬人，並成功躋身證交所定期定額排行榜，規模第

3大的市值型ETF，展現高度人氣與流動性。

蘇鼎宇強調，綜觀台股走勢與AI趨勢，加上聯準會重新啟動降息循環，有望為市場帶來豐沛資金，若投資人希望參與台股成長契機，可透過定期定額與逢低加碼策略，布局市值型ETF如00922，持有一籃子台股領袖企業，掌握科技或金融、傳產股輪動等多重題材，有望跟上台股後市行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。