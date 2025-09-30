定期定額每月1000元買0052可以嗎？網：直接花掉

一名網友分享，自己平常已經持有高股息ETF和0050，每個月至少投入3萬元，股息也再投入0050，累積金額約3萬元。現在想額外每月定期定額1000元，短抱三年以上，三年後再處分花用（若遇到熊市則不會處分），並考慮投入0052或其他穩健ETF。

對於這樣的問題，部分網友直言金額太少，甚至認為「1000建議直接花掉」、「1000連喝茶都不夠，拿去宵夜還比較實在」、「1000可以去補習班投資自己」。有人更酸說「你是說一個月1000萬嗎？」、「1000建議去買樂透」。

也有網友認為金額雖小，但仍是好的開始，「1000元也是錢，三年後至少能出國玩」、「積少成多，至少比沒存好」、「重點在於持之以恆，收入提升再加碼」。

另一些人則提出建議，認為如果三年後一定要花掉，不如選定存或極短債，「既然設定要花，三年期定存比較安全」、「三年後剛好遇到熊市就麻煩了」、「要投資就要有能再多撐的準備」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。