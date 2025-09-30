定期定額每月1000元買0052可以嗎？網：直接花掉

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想每月定期定額1000，短抱三年再花用，引發熱烈討論。圖/本報資料照片
一名網友分享，自己平常已經持有高股息ETF和0050，每個月至少投入3萬元，股息也再投入0050，累積金額約3萬元。現在想額外每月定期定額1000元，短抱三年以上，三年後再處分花用（若遇到熊市則不會處分），並考慮投入0052或其他穩健ETF。

對於這樣的問題，部分網友直言金額太少，甚至認為「1000建議直接花掉」、「1000連喝茶都不夠，拿去宵夜還比較實在」、「1000可以去補習班投資自己」。有人更酸說「你是說一個月1000萬嗎？」、「1000建議去買樂透」。

也有網友認為金額雖小，但仍是好的開始，「1000元也是錢，三年後至少能出國玩」、「積少成多，至少比沒存好」、「重點在於持之以恆，收入提升再加碼」。

另一些人則提出建議，認為如果三年後一定要花掉，不如選定存或極短債，「既然設定要花，三年期定存比較安全」、「三年後剛好遇到熊市就麻煩了」、「要投資就要有能再多撐的準備」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878成立以來20次配息…「僅一次」未能填息！知美曝背後秘密：三年平均殖利率選股

高點滿倉一股不賣…何不部分獲利回檔再進場？網吐真言：股市無法預測

幫小孩存股「無腦0050」就好了？網：搭配00757或0056更完整

台股今回魂大漲300點…大型股和中小型股一起漲！直雲：降息循環就是要做多

創新報酬勝大盤！00988A帶你跟上AI與新產業

統一投信協理袁永騰與財經主播詹璇依在節目中，介紹統一投信最新推出的「統一全球創新主動式ETF（00988A）」。袁永騰指出，產業發展往往以10年為一個脈動，從過去的能源、網通，到現今的生成式AI，每個

幫小孩存股「無腦0050」就好了？網：搭配00757或0056更完整

有位準新手爸媽發文表示，小孩下個月就要出生，想趁早規劃長期投資，當成孩子成長後的一筆基金。他考慮在0050與美股VOO、SPY之間做選擇，希望板友給建議，10年、20年後哪個標的比較合適。 原P

AI 點火、降息添薪 潔淨能源 ETF 躍投資新主流

面對全球金融市場在聯準會降息循環啟動後，資金流向與板塊輪動的變化，資產配置的再平衡調整成為投資關鍵。在全球股市位居高位、...

科技跨越傳統催化劑 未來創新潛力投資六大主軸

科技不是單純的工具，而是跨越傳統產業界限的催化劑，推動新世代各領域技術、產品及服務等革新，形成完整的創新生態系統。創新藍...

00878成立以來20次配息…「僅一次」未能填息！知美曝背後秘密：三年平均殖利率選股

國泰永續高股息ETF（00878）自成立以來共配息20次，僅在2025年2月未能填息，填息成功率高達95%。YouTuber知美在頻道中分享，自己定期定股近三年，實際含息總報酬率達12.43%，反駁了

