創新報酬勝大盤！00988A帶你跟上AI與新產業

統一投信協理袁永騰與財經主播詹璇依在節目中，介紹統一投信最新推出的「統一全球創新主動式ETF（00988A）」。袁永騰指出，產業發展往往以10年為一個脈動，從過去的能源、網通，到現今的生成式AI，每個時期都帶來破壞式的革命性改變。

根據統計，MSCI創新指數近10年的累計報酬率達275%，遠高於世界指數的152%，顯示創新是投資報酬率提升的重要關鍵。袁永騰強調，投資要「跟對、跟上」趨勢，才不會錯過下一波成長機會。

00988A的特色在於「金三角策略」，同時鎖定顛覆式、漸進式與擴展式三種創新模式，並聚焦六大創新商機，包括AI供應鏈、機器人、國防、加密貨幣、電力核能與平台經濟。選股策略採取「雙引擎並進」，一方面配置具護城河的產業霸主，同時布局具有成長潛力的市場新星。

袁永騰舉例，AI生態系中的NVIDIA屬於產業霸主，而推理晶片新創公司BlockCon則是新星；加密貨幣領域中，Coinbase與Circle也在名單之中。他指出，這樣的配置方式可兼顧穩定性與成長性。

區域配置方面，美國約占55%，歐洲15%，亞洲30%。袁永騰提醒，除了美國算力值得關注，歐洲在電力與軍工產業也具關鍵角色，如西門子能源與萊茵金屬皆是全球重要企業。

00988A發行價每股10元，募集交換期間為10月15日至17日。統一投信表示，這檔產品將以主動選股結合ETF的交易便利性，讓投資人能有效參與全球創新趨勢，把握十年一遇的產業循環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。