AI 點火、降息添薪 潔淨能源 ETF 躍投資新主流

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
10檔近三個月表現最佳跨國投資ETF。資料來源：業者提供
10檔近三個月表現最佳跨國投資ETF。資料來源：業者提供

面對全球金融市場在聯準會降息循環啟動後，資金流向與板塊輪動的變化，資產配置的再平衡調整成為投資關鍵。在全球股市位居高位、景氣放緩的環境下，追求多元資產配置與分散風險尤為重要。在眾多投資主題中，受惠AI龐大用電需求的驅動，潔淨能源族群已成為新一波的AI概念股，在近期的跨國投資ETF表現中脫穎而出。

法人分析，潔淨能源之所以成為當前市場的焦點，主要受到多重因素驅動。首先，AI革命不僅是算力的競賽，更是龐大能源的消耗戰。為滿足資料中心不間斷的用電需求，科技巨頭正積極尋求穩定且綠色的電力來源，使潔淨能源從傳統公用事業，搖身一變成為最關鍵的「AI基礎設施概念股」。

其次，聯準會降息循環往往伴隨美元走弱，資金將外溢至非美及新興市場。跨國投資的潔淨能源ETF，其成分股遍布全球，能精準掌握這波資金輪動的契機。此外，在氣候變遷的壓力下，能源自主與綠色轉型已是各國核心國策。從高效太陽能板到智慧電網的技術創新，不僅是環保，更是創造長期經濟價值的保證。

根據CMoney統計，近三個月表現最佳的跨國投資ETF中，綠色能源主題佔據半壁江山。以FT潔淨能源（00899）為例，其第3季漲幅高達24.61%，今年以來累積漲幅亦達26.22%，展現了「短線有爆發力、長線具備潛力」的雙重優勢。

投資專家指出，在當前充滿不確定性的市場中，潔淨能源主題提供了一個兼具防禦性與成長性的獨特選項。投資人可透過如00899、中信電池及儲能（00902）、富邦ESG綠色電力（00920）等一籃子ETF，高效參與這場世紀級的能源轉型，為投資組合增添一股穩健向上的綠色動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF AI

