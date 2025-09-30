快訊

幫小孩存股「無腦0050」就好了？網：搭配00757或0056更完整

聯合新聞網／ 綜合報導
準爸媽考慮幫孩子存股，0050與VOO成為網友討論焦點。圖／本報資料照片
有位準新手爸媽發文表示，小孩下個月就要出生，想趁早規劃長期投資，當成孩子成長後的一筆基金。他考慮在0050與美股VOO、SPY之間做選擇，希望板友給建議，10年、20年後哪個標的比較合適。

原PO提到，自己已經做過一些功課，但仍想聽聽大家的經驗與看法。他思考的重點在於：台灣市場代表性的0050是否適合「無腦存」，還是應該押注美股大盤ETF，長期來看報酬率更高？

不少人支持台股0050，認為「0050就好」、「幫小孩在台灣生活的話，存0050很穩妥」。也有人提出配比策略，例如「5:5或6:4分散配置」、「0050搭配00757或0056更完整」。

另一派則偏向美股，有人直言「長期絕對是美股」、「VOO或VTI固定投入即可」。也有人提醒台灣市場高度依賴美國，長遠來說應該更信任美國大盤。甚至有網友建議「直接VT全球布局」，或配置部分比特幣、正二，增加成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

幫小孩存股「無腦0050」就好了？網：搭配00757或0056更完整

有位準新手爸媽發文表示，小孩下個月就要出生，想趁早規劃長期投資，當成孩子成長後的一筆基金。他考慮在0050與美股VOO、SPY之間做選擇，希望板友給建議，10年、20年後哪個標的比較合適。 原P

