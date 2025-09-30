科技跨越傳統催化劑 未來創新潛力投資六大主軸

科技不是單純的工具，而是跨越傳統產業界限的催化劑，推動新世代各領域技術、產品及服務等革新，形成完整的創新生態系統。創新藍海潛藏龐大商機，趨勢發酵後的爆發性成長更令人期待。統一投信將於10月15至17日募集繳款的統一全球創新主動式ETF（00988A），就是一檔專為投資未來創新潛力而生的ETF。00988A將聚焦六大投資主軸，捕捉創新投資機會。

統一全球創新主動式ETF（00988A）將從全產業精選六大創新投資主軸，包括科技領域的創新軍火庫、金融創新、軟實力創新，及非科技的消費創新、硬實力創新、資源創新。創新軍火庫指的是AI基建供應鏈，也將是00988A的投資配置的核心。AI基建不僅是科技發展的基礎，在各國競逐數位主權的背景下，更是關鍵的戰略利器。除AI以外，各國監管政策成熟、數位支付和加密貨幣的滲透加速，金融領域也出現顛覆式創新。美國天才法案奠定美元穩定幣合規化．更將重塑跨境支付系統。

隨著AI基建鋪設及運算技術發展，相關應用百花齊放，刺激軟體及雲端（SaaS）領域的擴展式創新商機。統一全球創新主動式ETF（00988A）將透過AI軟體及硬體同時布局，全面掌握AI投資潛力。網路世界是現實的延伸，00988A亦將布局網路普及帶來的消費領域創新機會。企業透過資源整合建立完整生態系平台，讓消費者在同平台上可以享受多樣化服務，也能進一步擴展企業業務領域及利潤。

許多人認為機械/國防、能源是相對冷硬且固化的產業，但其實也存在漸進式創新火苗。統一全球創新主動式ETF（00988A）看好受惠AI紅利擴散的硬實力創新，AI運算能力進步為機器人賦予更強的環境互動能力，帶動其應用逐漸從企業深入民間，提升相關族群的成長空間。同時，大數據分析也讓軍事領域從傳統武器進階至數位戰場時代，催生國防創新的成長機會。另外，AI算力上升使電力需求同步增加，高效率、低碳排的能源轉型商機，也將是00988A將布局的重點領域之一。

統一全球創新主動式ETF（00988A）保管銀行為元大銀行，募集期間，每股只要10元，一張為一萬元，方便小資族用小額資金網羅全球創新產業成長潛力，也讓投資人資金調度可以更加靈活。

