00878成立以來20次配息…「僅一次」未能填息！知美曝背後秘密：三年平均殖利率選股

知美Jimmy
知美實測00878：近三年累積本金73萬8340元,持有35張,含息報酬率12.43%。
國泰永續高股息ETF（00878）自成立以來共配息20次，僅在2025年2月未能填息，填息成功率高達95%。YouTuber知美在頻道中分享，自己定期定股近三年，實際含息總報酬率達12.43%，反駁了市場上「高股息ETF都是在割肉」的質疑。

知美透露，從2023年開始，她每月月底固定買進1張00878，並在年初將過去一年領得的股息再投入。截至2025年9月中，累計本金投入73萬8340元，持有35張，已領到現金股利8萬7390元，含息總獲利9萬1784元。

他指出，外界常批評高股息ETF是「左手配給右手」，但00878能維持穩定表現，關鍵在於其選股邏輯。00878要求成分股具備「過去三年平均殖利率」，而非僅依單一年度高配息，並排除景氣循環股，降低成分股週轉率與填息失敗風險。

今年8月除息時，知美持有34張，單次領得現金股利13600元；9月11日配息入帳後，僅隔一週多的9月19日即完成填息。他認為，高股息ETF配息下降屬正常化，「代表投信沒有打腫臉充胖子，也有助於提高填息成功率」。

不過，知美也提醒，高股息ETF的股息來源取決於成分股企業獲利，當產業景氣波動時，配息金額自然會隨之變動。他建議，若投資人追求長期且穩定的現金流，可以將高股息ETF搭配債券ETF，建立「股＋債」的雙重收益線。

至於市場風向，他坦言，近期市值型ETF（如0050）報酬率明顯領先高股息ETF，但對他而言，持續領息的過程本身就是一種投資成就感。他設定的目標是持有至少100張00878，「想要每月加薪1萬元，大概要75張以上，總投入約159萬元。」

知美最後強調，00878今年前三季累計配發1.37元現金股利，年化殖利率約8.6%，目前價格仍低於年線、殖利率區間約落在7%至8%。他提醒投資人，高股息ETF的人氣會隨市場走勢波動，但若能長期持有並適度配置，依舊能為投資組合提供穩定現金流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

