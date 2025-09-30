0050將挑戰00878…短短9個月湧入近73萬新股東！懶錢包：今年最受矚目ETF
懶錢包 Lazy Wallet 的摳摳指出，2025年最受矚目的ETF非「元大台灣50（0050）」莫屬。這一年，0050經歷了「大幅度降費」和「一拆四分割」，獲得了空前人氣。加上持續創新高的規模、股東人數與股價，台灣最老的ETF再一次成為鎂光燈焦點。
0050有多火燙？
從一月底調降經理費開始，買氣爆發。
股東人數一路大幅成長，先是追過復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919），打破高股息ETF壟斷局面。
到了九月中，0050更進一步超車纏鬥十年的對手：元大高股息（0056），成為人氣榜第二名。短短九個月，就湧入近73萬新股東，增幅高達95%。下一關則是挑戰「國民股票」國泰永續高股息（00878）。
在ETF定期定額榜上，0050自2月起就超車00878與006208，成為第一名，2025年累積新增20萬戶。
規模方面，0050雖長期霸榜第一，今年更暴增近2800億元，狠狠甩開其他對手。
截至九月中，0050暫時的最高股價為57.1元。若沒有一拆四，股價等於超過228元。這也再次顯示長期投資的威力；這還沒算上幾乎年年都有的現金股利。
降費＋分割：雙重改變
0050今年最大改變在於「分割」與「降費」。
分割讓一股變四股，總資產不變，但投資門檻降低，買進更容易、流動性提升，也符合台灣人喜歡「張數交易」的習慣。
更關鍵的是費用：
舊制：經理費0.32%、保管費0.035%，合計0.355%
新制：累進式費率，規模越大越便宜。以規模約7200億計算，經理費0.1008%、保管費0.03%，合計0.1308%。
雖然不如一次砍到底來得直觀，但確實改寫了台灣ETF的費用水準，也逼得富邦台50（006208）跟進。
成分股與產業
隨著台積電持續壯大，0050的權重高度集中，目前佔比逼近60%，遠超其他49檔。電子類股佔比約85%，傳產不足5%，反映AI浪潮下的大型股趨勢。
有人擔心「一個人的50」風險過高，但市值型ETF本來就是市值越大權重越大。如果怕集中度過高，市場上也有「限制權重」的替代選擇。
三組數據：證明長期投資的威力
1.年化報酬率12.04%
2003年至今，0050總報酬率達1162.13%。若當年投入250萬元，如今已超過3100萬元。前提是長期持有、不因空頭恐慌賣出、不提前獲利了結。
1.定期定額累積2800萬元
假設一位上班族從上市起每月投入2萬元，26年本金534萬元，如今資產可達2861萬元。若股利花掉，最終僅1821萬元。差距顯示「股利再投入」的重要性。
3.沒有便宜價昂貴價
0050並非個股，而是市值型ETF，長期與大盤高度連動。回顧歷史，加權指數從100點漲到26000點（含息報酬指數更逼近6萬點），0050幾乎每年創新高。等待低點往往等來的是更高點。
總結
2025年是0050值得銘記的一年。降費＋分割雙重加持，股東數暴增73萬人、規模膨脹2800億，人氣狂飆直追國民ETF 00878。
隨著富邦台50（006208）加入戰局，「台灣50雙胞胎大戰」第二回合正式開打。兩檔費用伯仲之間、各有優勢，投資人無論選哪一檔，都是低成本買下「全台灣」。
市值型ETF終於在台灣站上主流舞台，這或許只是開始。
