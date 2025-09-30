快訊

AI吃電危機變商機！00899飆漲26％超車大盤 能源ETF成投資新寵

聯合新聞網／ 綜合報導
AI帶動能源需求爆發，潔淨能源ETF「00899」今年以來報酬率26.22%，表現領先大盤，穩居能源ETF績效冠軍，展現強勁成長動能。圖／本報資料照片
AI帶動能源需求爆發，潔淨能源ETF「00899」今年以來報酬率26.22%，表現領先大盤，穩居能源ETF績效冠軍，展現強勁成長動能。圖／本報資料照片

AI技術驅動全球產業升級，能源需求爆發性成長，電力供應成關鍵，資本市場投資焦點從AI晶片轉向能源基礎設施，能源主題投資價值上升。近期，台灣市場的海外能源相關ETF績效全面超越台灣加權指數，展現能源主題在資本市場的重要性，其中以「FT潔淨能源（00899）」表現最為突出，穩居能源ETF績效之冠。

根據統計，台灣加權指數今年以來的報酬率為11.05%，近三個月和近一個月分別上漲13.73%和5.25%。然而，能源相關ETF的表現全面領先，其中00899今年以來報酬率高達26.22%，近三個月漲幅達25.23%，近一個月則上升6.87%，展現穩健且強勁的成長動能。

00899 ETF基金經理人洪慧珊指出，AI技術所引發的電力需求是市場真正的「剛性需求」，潔淨能源的發展不僅受政策或ESG倡議推動，更由實際需求驅動。她強調，能源基礎設施的投資正從政策驅動轉向需求驅動，這種結構性轉變是推動潔淨能源指數及ETF表現強勢的核心原因。

其他能源相關ETF也表現亮眼。富邦ESG綠色電力（00920）今年以來報酬率達21.25%，近三個月績效更高達27.46%，顯示市場對綠色電力的需求持續升溫。中信電池及儲能（00902）更以近三個月47.29%的驚人漲幅，展現電池與儲能技術在能源革命中的重要性。

相較之下，新光美國電力基建（009805）近1個月績效略低於大盤，錦2.08%，但長期來看，市場仍對美國電力基建充滿信心

全球能源需求的爆發性成長已成為不可忽視的趨勢。根據市場預估，至2030年全球電力需求將倍增，能源自主權的重要性提升至國安層級，美、中、英等科技大國紛紛加碼能源基建，為潔淨能源產業創造巨大的成長空間。

洪慧珊進一步指出，00899作為台灣首檔潔淨能源ETF，具備全球佈局的優勢，能有效掌握潔淨能源產業的成長動能。她建議投資人可逢低布局，分批加碼，掌握潔淨能源的投資商機。

四檔海外能源相關ETF近期績效

股票名稱今年以來報酬率近三個月績效近1個月績效
00899 FT潔淨能源26.22%25.23%6.87%
00920 富邦ESG綠色電力21.25%27.46%5.02%
00902 中信電池及儲能19.50%47.29%16.21%
009805 新光美國電力基建-15.78%2.08%
台灣加權指數11.05%13.73%5.25%

資料來源：CMoney　資料日期：9/26

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00899FT潔淨能源 ETF

＊原文發文時間為9月26日 00878自2020/7/20掛牌上市以來，開創存股新局面，好幾年前我就想要讓自己的領息頻率更為頻繁，打造更有效率的現金流系統，但實在苦無適合的標的，而00878的橫

