AI吃電危機變商機！00899飆漲26％超車大盤 能源ETF成投資新寵
AI技術驅動全球產業升級，能源需求爆發性成長，電力供應成關鍵，資本市場投資焦點從AI晶片轉向能源基礎設施，能源主題投資價值上升。近期，台灣市場的海外能源相關ETF績效全面超越台灣加權指數，展現能源主題在資本市場的重要性，其中以「FT潔淨能源（00899）」表現最為突出，穩居能源ETF績效之冠。
根據統計，台灣加權指數今年以來的報酬率為11.05%，近三個月和近一個月分別上漲13.73%和5.25%。然而，能源相關ETF的表現全面領先，其中00899今年以來報酬率高達26.22%，近三個月漲幅達25.23%，近一個月則上升6.87%，展現穩健且強勁的成長動能。
00899 ETF基金經理人洪慧珊指出，AI技術所引發的電力需求是市場真正的「剛性需求」，潔淨能源的發展不僅受政策或ESG倡議推動，更由實際需求驅動。她強調，能源基礎設施的投資正從政策驅動轉向需求驅動，這種結構性轉變是推動潔淨能源指數及ETF表現強勢的核心原因。
其他能源相關ETF也表現亮眼。富邦ESG綠色電力（00920）今年以來報酬率達21.25%，近三個月績效更高達27.46%，顯示市場對綠色電力的需求持續升溫。中信電池及儲能（00902）更以近三個月47.29%的驚人漲幅，展現電池與儲能技術在能源革命中的重要性。
相較之下，新光美國電力基建（009805）近1個月績效略低於大盤，錦2.08%，但長期來看，市場仍對美國電力基建充滿信心
全球能源需求的爆發性成長已成為不可忽視的趨勢。根據市場預估，至2030年全球電力需求將倍增，能源自主權的重要性提升至國安層級，美、中、英等科技大國紛紛加碼能源基建，為潔淨能源產業創造巨大的成長空間。
洪慧珊進一步指出，00899作為台灣首檔潔淨能源ETF，具備全球佈局的優勢，能有效掌握潔淨能源產業的成長動能。她建議投資人可逢低布局，分批加碼，掌握潔淨能源的投資商機。
四檔海外能源相關ETF近期績效
|股票名稱
|今年以來報酬率
|近三個月績效
|近1個月績效
|00899 FT潔淨能源
|26.22%
|25.23%
|6.87%
|00920 富邦ESG綠色電力
|21.25%
|27.46%
|5.02%
|00902 中信電池及儲能
|19.50%
|47.29%
|16.21%
|009805 新光美國電力基建
|-
|15.78%
|2.08%
|台灣加權指數
|11.05%
|13.73%
|5.25%
資料來源：CMoney 資料日期：9/26
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言