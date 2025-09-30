快訊

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

0056報酬率略勝00878…5年回測成果出爐！存股哥：兩檔皆能打造現金流系統

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00878掛牌至今滿5年，與0056相比期間總報酬率分別為38.72%與44.67%，兩者皆展現長期存股的實力，也讓存股族成功建立現金流系統。圖／聯合報系資料照片
00878掛牌至今滿5年，與0056相比期間總報酬率分別為38.72%與44.67%，兩者皆展現長期存股的實力，也讓存股族成功建立現金流系統。圖／聯合報系資料照片

＊原文發文時間為9月26日

00878自2020/7/20掛牌上市以來，開創存股新局面，好幾年前我就想要讓自己的領息頻率更為頻繁，打造更有效率的現金流系統，但實在苦無適合的標的，而00878的橫空出世一次解決了我的所有問題。

也因為它的偏向穩定的選股邏輯，及符合我當時想要的現金流策略，00878也成為金融股之後我的重點存股標的，在我心中00878有無可取代的地位，無論是實質帶來的資產增值報酬或是精神象徵的意義都是。

00878上市至今也已5年，經歷至少2次多空循環，它的各項能力指標其實不用再去懷疑。好奇將00878跟高股息陣營的開創始祖0056做一下用定期定額的期間對比會有什麼結果，回測期間自00878上市至今，5年回測數據應該多少有些參考價值。

直接看結論的話0056的期間總報酬率略高00878，但無論是0056的44.67%或是00878的38.72%，對大多數的人來說都已算是相當不錯的報酬率，而且同時你還在這5年期間建立起屬於自己的股息現金流系統。

每個月定期定額1-2萬對大多數的人來說不是相當困難的事，回測數據也告訴你只要堅持至少5年的時間，無論市值型或是高股息，都有相當不錯的報酬率，而且這還是沒有開槓桿的結果，搭配穩定槓桿的話成果將更驚人。

如果你決定要存股，請給自己至少5年的時間去耐心持有，很多人才看3-5個月就覺得XXX很爛股價都不漲配息也降低，發洩情緒的同時自己的心態卻不做出任何實質的改變，這樣的態度其實在操作任何標的都很難有好的成果，共勉之。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 0056元大高股息 報酬率 現金流 市值型 選股邏輯

延伸閱讀

遺產自願放棄…哥哥親寫聲明書要全給弟弟！律師：台灣法院恐不承認？

00878配息縮水其實不是壞事？卡在「轉折區」耐心存股才是勝算

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

本季買進00878、00919、00929、0050！存股哥繼續買進：「逆水行舟」是最重要精神

相關新聞

0056報酬率略勝00878…5年回測成果出爐！存股哥：兩檔皆能打造現金流系統

＊原文發文時間為9月26日 00878自2020/7/20掛牌上市以來，開創存股新局面，好幾年前我就想要讓自己的領息頻率更為頻繁，打造更有效率的現金流系統，但實在苦無適合的標的，而00878的橫

AI吃電危機變商機！00899飆漲26％超車大盤 能源ETF成投資新寵

AI技術驅動全球產業升級，能源需求爆發性成長，電力供應成關鍵，資本市場投資焦點從AI晶片轉向能源基礎設施，能源主題投資價值上升。近期，台灣市場的海外能源相關ETF績效全面超越台灣加權指數，展現能源主題

具成長、高息因子 ETF聚光

9月以來，台股一路從24,000點不斷走揚創新高。在近70檔台股主被動式ETF中，9月來單位數成長率維持逆勢正成長者不到...

日經指數衝高 八檔日股ETF紅通通 半導體標的紅不讓

自9月4日美國宣布不針對日本既有關稅疊加後，日股接連上漲，日經225指數近期突破4萬5,600點，再度刷寫收盤新高，也激...

本季買進00878、00919、00929、0050！存股哥繼續買進：「逆水行舟」是最重要精神

＊原文發文時間為9月25日 今年第三季7-9月買進統計如圖，不過有14張00878是停利00631L轉換的共約30萬，所以新增的部位應該是120萬左右，另外短暫持有的00982A過一個月就停利轉換0

高股息ETF別只看「股價漲跌」 衡量標的效益需參考1指標

根據國泰金控發布的「國民經濟信心調查」顯示，景氣展望與大額消費意願明顯轉佳，股市樂觀指數走高，隨著全球貿易不確定性下降，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。