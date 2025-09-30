0056報酬率略勝00878…5年回測成果出爐！存股哥：兩檔皆能打造現金流系統

＊原文發文時間為9月26日

00878自2020/7/20掛牌上市以來，開創存股新局面，好幾年前我就想要讓自己的領息頻率更為頻繁，打造更有效率的現金流系統，但實在苦無適合的標的，而00878的橫空出世一次解決了我的所有問題。

也因為它的偏向穩定的選股邏輯，及符合我當時想要的現金流策略，00878也成為金融股之後我的重點存股標的，在我心中00878有無可取代的地位，無論是實質帶來的資產增值報酬或是精神象徵的意義都是。

00878上市至今也已5年，經歷至少2次多空循環，它的各項能力指標其實不用再去懷疑。好奇將00878跟高股息陣營的開創始祖0056做一下用定期定額的期間對比會有什麼結果，回測期間自00878上市至今，5年回測數據應該多少有些參考價值。

直接看結論的話0056的期間總報酬率略高00878，但無論是0056的44.67%或是00878的38.72%，對大多數的人來說都已算是相當不錯的報酬率，而且同時你還在這5年期間建立起屬於自己的股息現金流系統。

每個月定期定額1-2萬對大多數的人來說不是相當困難的事，回測數據也告訴你只要堅持至少5年的時間，無論市值型或是高股息，都有相當不錯的報酬率，而且這還是沒有開槓桿的結果，搭配穩定槓桿的話成果將更驚人。

如果你決定要存股，請給自己至少5年的時間去耐心持有，很多人才看3-5個月就覺得XXX很爛股價都不漲配息也降低，發洩情緒的同時自己的心態卻不做出任何實質的改變，這樣的態度其實在操作任何標的都很難有好的成果，共勉之。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。