本季買進00878、00919、00929、0050！存股哥繼續買進：「逆水行舟」是最重要精神

存股哥今年第三季投入金額創新高，新增部位約120萬，靠股息再投入、資產配置與穩定槓桿，總市值突破千萬、淨資產拉升至700萬以上。中央社
＊原文發文時間為9月25日

今年第三季7-9月買進統計如圖，不過有14張00878是停利00631L轉換的共約30萬，所以新增的部位應該是120萬左右，另外短暫持有的00982A過一個月就停利轉換00878，00982A就略過不記了。

主要資金來源為股息再投入、穩定開槓桿、資產（黃金、股票停利）重新配置，這三個月應該也是投資生涯買最多金額的一季了，股票質押的部分本季上槓金額約60-70萬，目前維持率265%、負債比34%。

也多虧大盤在這三個月持續上漲，讓我有更多空間繼續上槓，風險控制部分自認還算可以，一直保持維持率250%、負債比33%左右的範圍 ，手上還有42張00929可以質押拉維持率，及少許黃金做避險，其實要繼續槓還是勉強有空間。

總市值部分在這三個月飛速增長，也在2個禮拜前順利突破千萬市值，淨資產則是拉到700萬以上，過去也曾寫過小資族剛出社會，靠存股加低風險槓桿，在40歲前拿到千萬總值的文章，無論是以推估或是我自己的實作經驗，機率確實相當高。

很多人問槓桿要在多頭還是空頭使用？我個人是無論多空都在用，最重要的觀念還是在於風險控制，使用槓桿前如果沒有優先考慮風險，那觀念其實都還有待改進，先做好風險控制再討論其他的問題，才是最重要的事。

以目前的存股部位來看，就算以年化殖利率7%來計，且不再投入任何標的，那明年股息總值應該至少有70萬以上，但我絕對會繼續買的，手上高股息殖利率要全部降息為7%的機率也不是很高，所以明年樂觀看待股息總值可以80萬以上。

本季簡短總結，期許自己在投資之路上能持續精進自己的能力，最後跟各位分享四個字「逆水行舟」，在逆境中仍能穩定前行，就是存股人最重要的精神，而這樣的心態在人生各個領域都適用。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

