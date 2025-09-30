具成長、高息因子 ETF聚光

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

9月以來，台股一路從24,000點不斷走揚創新高。在近70檔台股主被動式ETF中，9月來單位數成長率維持逆勢正成長者不到15檔；若再比較近一個月與近一周單位數成長率兩者均呈現逆勢成長者，僅有六檔。

隨台股不斷攀高，主被動式ETF單位數增長也出現變化。具主動或成長、高息等因子的台股主被動式ETF，反而更易受投資人青睞。

據集保結算所統計，9月來台股主被動式ETF單位數成長率前五名者，其中四檔均由主動式台股ETF所包辦；而隨近期台股波動加大，台股主被動式ETF單位數仍維持成長者減至六檔，台股主被動式ETF各半。

安聯投信表示，挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，以及今年以來漲勢仍落後美股等推升下，盤面類股持續輪動，但波動幅度也隨之拉大。近期震盪可視為技術性修正；除個別產業外，整體基本面正向，展望後市仍可期。

主動安聯台灣高息ETF（00984A）經理人施政廷指出，隨著近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，加上評價面拉高，本淨比約在歷史新高附近，而AI概念股漲多後，市場資金過度集中在權值股，在投資組合中加入多元分散，同時具有股息與成長資產，仍是較佳的應對策略。

今年4月後外資轉賣為買，特別值得注意的是，外資不只買AI電子股，也同時布局銀行等配息族群，顯示成長搭收息的並重趨勢。

此外，中小型股沉寂近兩年，產業與類股快速輪動也具備更多機會，建議可挑選採取「多投資策略」來靈活應對市場震盪與變化，以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配具股價成長的超額報酬策略。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，短線台股累積不小漲幅，可能出現獲利了結賣壓，使股市較為震盪。但中長線來說，聯準會重啟降息循環，資金充沛有望支撐股市多頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

