日經指數衝高 八檔日股ETF紅通通 半導體標的紅不讓

自9月4日美國宣布不針對日本既有關稅疊加後，日股接連上漲，日經225指數近期突破4萬5,600點，再度刷寫收盤新高，也激勵台灣掛牌的日股ETF繳出亮眼的成績單，八檔日股ETF今年來全面上漲，並有七檔大漲二位數。

其中，台新日本半導體（00951）、中信日本半導體、中信日本商社皆大漲逾二成，兩檔半導體ETF 9月來更皆大漲逾17%，顯示半導體股是日股上攻的領頭羊。

台新日本半導體ETF研究團隊表示，近期日股題材多，包括10月4日要進行的自民黨黨魁選舉，市場期待新任首相上任後對經濟的改革，以及美國對日本關稅不疊加15%後，日本企業前景不確定性降低等，都可望為日股持續帶來上行動能。

外資投行認為，在關稅協議落地後，2025年下半年出口對日本GDP的拖累程度將明顯縮減，第3、第4季將縮減0.5%以上，日本經濟前景逐漸明朗。

國內日股ETF漲幅表現

台新日本半導體ETF研究團隊指出，日本政府推動半導體自主化與技術強化的政策已跨越黨派，獲得高度共識，此外，國際地緣政治與供應鏈重組持續有利於日本半導體地位提升，日系廠商憑藉在晶圓材料、半導體設備與製程技術的關鍵角色，正重新獲得全球科技大廠與政府的高度重視，投資規模與國際合作有望持續擴大。

就長線商機來看，AI相關題材仍持續是未來成長主軸，日本半導體股受惠最大，尤其日本半導體設備市占率僅次於美國，為全球第二大，隨著全球AI加速發展，日本半導體ETF後市漲升行情可期。

中信日本半導體ETF經理人許家瑜表示，近期市場最受矚目的焦點之一，是輝達投資OpenAI的重大新聞。輝達藉由出資強化與OpenAI的合作關係，從單純的產品供應商，升級為能協助OpenAI茁壯的股東，進一步鎖定長期訂單，鞏固未來發展。

許家瑜認為，若OpenAI希望擺脫對微軟的依賴，並建立自主的算力帝國，就必須投入大量資金。隨著各大企業對算力需求不斷擴大，最先進的GPU與ASIC成為必然採購的選項，缺乏這些關鍵晶片就等同於退出競爭，因此市場掀起一波「砸重金搶算力」的熱潮。

許家瑜強調，無論AI服務供應商所投入鉅額資金能否完全回本，仍有部分產業板塊的獲利已相對確立。這筆投資究竟是形成封閉的價值循環，還是能推動真正的飛輪效應，目前尚難斷言。

然而，資金勢必將傳導至晶片代工與設備廠商，不論OpenAI最終選擇租賃或直接購買AI晶片，相關產業鏈的受惠趨勢依然值得期待，投資人可透過投資半導體上游供應鏈相關ETF，掌握這波產業成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。