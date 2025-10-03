資產配置別忘美股…00980T、00757、00662各有定位怎麼選！純純：這檔市值加權前10大 績效突出
Hi，大家好，我是純純。
今天來跟大家聊聊「資產配置」，這是投資中非常重要的觀念，一定要學起來！
什麼是資產配置？
將資金分散於不同類型的資產，如股票、債券、房地產、現金等，透過分散降低單一資產波動對整體資產的影響，同時追求合理報酬。
一般來說，年紀越大，資金主要用於退休或生活支出，可承受風險的能力越低，因此隨著年紀增長，可以考慮增加債券等固定收益資產的配置。
考量地緣風險
台灣一直以來都有很高的地緣風險，誰都無法預測戰爭是否會發生。
我自己的做法是：每月薪水投入台灣企業、年終投入美國企業。
將資金分散投資於不同國家的企業，有助於降低單一市場波動對整體資產的影響。
美國有非常多頂尖的企業，全球前10大公司中有8家就是美國企業，而台積電排名第9（9/24）。
如何投資美國企業
1.台股ETF（門檻最低）
只要有台股證券帳戶，就能買到追蹤美國企業的ETF。近期比較夯的有 00980T、00757、00662。不需要開海外帳戶，也不用換匯，直接用台幣下單即可。
2.複委託（台灣券商代買美股）
向台灣券商申請複委託功能，就能在國內券商 APP 直接買美股。手續費通常較高，但近期很多券商都有優惠活動。
3.海外券商（最靈活）
開設海外券商帳戶，如 Firstrade、Charles Schwab。雖然需要把台幣換成美金並匯到國外帳戶，但手續費通常較低，適合交易頻率高、金額大的投資人。
接下來，就帶你看看目前市場上比較夯的台股 ETF（標的為美股）：00980T、00757、00662。
這3檔 ETF 多以科技股為主，特別適合想參與美國科技成長的投資人。
未來是AI的時代，若想跟上趨勢，就不能錯過美國企業的發展！
00980T 平衡凱基美國 TOP
追蹤指數：NYSE TPEx 美國 Top 股債平衡指數
組合：美股10大企業 + 美國中天期公債，股債比70/30，內建再平衡功能
成分股：Microsoft、Nvidia、Apple、Amazon、Meta、Broadcom、Alphabet、Tesla、Netflix、Costco
配置方式：市值加權（市值越高，佔比越高）
適合對象：想兼顧美股成長與債券穩健收益的投資人
00757 統一 FANG+
追蹤指數：NYSE FANG+ Index
投資領域：智慧型手機、AI、社群媒體、電商、電動車、半導體等
成分股：Alphabet、Broadcom、Nvidia、Apple、Meta、Amazon、Microsoft、CrowdStrike、Netflix、ServiceNow
配置方式：平均權重（每檔約 9-10%）
適合對象：追求長期資本成長、能承受科技類波動風險的投資人
00662 富邦 NASDAQ
追蹤指數：NASDAQ-100
成分股：Nvidia、Microsoft、Apple、Broadcom、Amazon、Meta、Tesla、Alphabet、Netflix、Costco
配置方式：調整過後的市值加權
涵蓋公司：NASDAQ 前 100 大非金融企業
適合對象：想分散投資科技股以外標的、降低波動的投資人
純純心得
00980T 平衡凱基美國 TOP
自動股債配置，70% 科技巨頭 + 30% 美債
適合追求穩健成長、願意長期持有的投資人
00757 統一 FANG+
集中押注 10 檔科技成長股
高風險、高波動，但具高成長潛力
00662 富邦 NASDAQ
涵蓋 NASDAQ-100，公司數更多、非科技股也有
波動低於00757，分散效果更佳
市場近期表現
9/23，Nvidia 宣布注資 OpenAI、Reddit 與 monday.com，帶動那斯達克、S&P 500 創歷史新高。
前十大成分股漲跌互見：Nvidia 漲近 4%、Apple 漲超過 4%。
不同ETF漲幅也各異：
00980T：+0.07（+0.68%）
00757：-0.015（-0.13%）
00662：+0.5（+0.52%）
