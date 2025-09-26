00878配息縮水其實不是壞事？卡在「轉折區」耐心存股才是勝算

很多剛開始存股的小白朋友，可能因為看中「高股息」而一路加碼00878，結果卻發現配息縮水、淨值不漲，甚至心裡開始懷疑是不是買錯了。其實，配息縮水的背後原因，並不是基金「不行了」，而是資本利得與產業輪動的必然結果...

配息縮水，往往不是因為基金經理人偷懶，而是因為資本利得減少。今年初00878的資本損益平準金還有6.31元，到了四月關稅戰最慘烈的時候，一度跌到只剩2.41元，現在雖然回升到5.38元，但依舊還沒回到年初的水準。這意味著，基金的口袋裡「可以分出去的錢」變少了，自然就沒辦法豪氣地發放高配息。換句話說，配息縮水是市場環境的結果，而不是ETF本身失靈。

產業配置正在改變成長動能

再來看產業配置。00878目前的持股重心，主要落在金融與半導體，AI概念股的比重則逐步下降。這就是為什麼在市場炒作AI的時候，00878的績效卻沒有跟著起飛。舉例來說，它最大的持股是國泰金，而不是市場喊得火熱的AI股。這樣的配置雖然短期不亮眼，但卻在暗中布局另一個循環。因為一旦美國降息啟動，金融族群就會迎來回彈，加上科技景氣的復甦，00878的淨值就有機會被慢慢推升。

降息與科技復甦的潛在轉機

站在現在的時間點，00878其實卡在一個轉折區。降息循環將有助於金融業擺脫壓力，半導體也在AI以外的需求逐步回升，像是伺服器、車用與記憶體，這些都會一點一滴反映在00878的淨值上。對投資人來說，這段等待期雖然煎熬，但背後其實累積的是未來的反彈能量。

投資人該有的心態提醒

對持有00878的人來說，被套牢最怕的不是虧損，而是失去耐心。00878的規模已經來到四千五百多億，甚至逼近國安基金的水位，這代表它的體質並不脆弱。短期的配息縮水，是市場循環的正常反應。更重要的是，要明白存股不是短跑，而是一場馬拉松。當市場氣氛冷淡時，你的心態若能穩住，等於比別人多了一層勝算。

耐心等待比恐慌更重要

所以，如果你現在正被00878套牢，請別急著放棄。它的配息縮水，並不是故事的終點，而是市場環境的一面鏡子。隨著降息、科技復甦，淨值有機會逐步修復，屆時配息也會回到更穩定的節奏。對小白投資人來說，最該做的不是焦慮，而是培養耐心，理解市場循環，並且一步步把投資當作長期的夥伴。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：被00878套牢了嗎？別急著放棄，這些變化其實透露轉機！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。