快訊

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

00878配息縮水其實不是壞事？卡在「轉折區」耐心存股才是勝算

聯合新聞網／ 玩股網
00878配息縮水並非失靈，而是資本利得減少與市場輪動下的正常反應。中央社
00878配息縮水並非失靈，而是資本利得減少與市場輪動下的正常反應。中央社

很多剛開始存股的小白朋友，可能因為看中「高股息」而一路加碼00878，結果卻發現配息縮水、淨值不漲，甚至心裡開始懷疑是不是買錯了。其實，配息縮水的背後原因，並不是基金「不行了」，而是資本利得與產業輪動的必然結果...

配息縮水，往往不是因為基金經理人偷懶，而是因為資本利得減少。今年初00878的資本損益平準金還有6.31元，到了四月關稅戰最慘烈的時候，一度跌到只剩2.41元，現在雖然回升到5.38元，但依舊還沒回到年初的水準。這意味著，基金的口袋裡「可以分出去的錢」變少了，自然就沒辦法豪氣地發放高配息。換句話說，配息縮水是市場環境的結果，而不是ETF本身失靈。

產業配置正在改變成長動能

再來看產業配置。00878目前的持股重心，主要落在金融與半導體，AI概念股的比重則逐步下降。這就是為什麼在市場炒作AI的時候，00878的績效卻沒有跟著起飛。舉例來說，它最大的持股是國泰金，而不是市場喊得火熱的AI股。這樣的配置雖然短期不亮眼，但卻在暗中布局另一個循環。因為一旦美國降息啟動，金融族群就會迎來回彈，加上科技景氣的復甦，00878的淨值就有機會被慢慢推升。

降息與科技復甦的潛在轉機

站在現在的時間點，00878其實卡在一個轉折區。降息循環將有助於金融業擺脫壓力，半導體也在AI以外的需求逐步回升，像是伺服器、車用與記憶體，這些都會一點一滴反映在00878的淨值上。對投資人來說，這段等待期雖然煎熬，但背後其實累積的是未來的反彈能量。

投資人該有的心態提醒

對持有00878的人來說，被套牢最怕的不是虧損，而是失去耐心。00878的規模已經來到四千五百多億，甚至逼近國安基金的水位，這代表它的體質並不脆弱。短期的配息縮水，是市場循環的正常反應。更重要的是，要明白存股不是短跑，而是一場馬拉松。當市場氣氛冷淡時，你的心態若能穩住，等於比別人多了一層勝算。

耐心等待比恐慌更重要

所以，如果你現在正被00878套牢，請別急著放棄。它的配息縮水，並不是故事的終點，而是市場環境的一面鏡子。隨著降息、科技復甦，淨值有機會逐步修復，屆時配息也會回到更穩定的節奏。對小白投資人來說，最該做的不是焦慮，而是培養耐心，理解市場循環，並且一步步把投資當作長期的夥伴。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：被00878套牢了嗎？別急著放棄，這些變化其實透露轉機！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

玩股網

追蹤

延伸閱讀

00905、0050、00692…老牌、中生代或最菜的市值型ETF都很好！重點是長期不間斷的投入

0056、00878、00919自組月配息領退休金！杉本試算甜甜價：這1檔盡快買

聯發科（2454）走勢即大盤「未來牛轉熊形狀」？網不信：能比4月跌得多嗎

美方突動作…五角大廈突召百名將領！台股投資人心慌：外星人來了？

相關新聞

00878配息縮水其實不是壞事？卡在「轉折區」耐心存股才是勝算

很多剛開始存股的小白朋友，可能因為看中「高股息」而一路加碼00878，結果卻發現配息縮水、淨值不漲，甚至心裡開始懷疑是不是買錯了。其實，配息縮水的背後原因，並不是基金「不行了」，而是資本利得與產業輪動

00905、0050、00692…老牌、中生代或最菜的市值型ETF都很好！重點是長期不間斷的投入

一位親戚想看版主的股票庫存，版主直接打開APP給親戚看，親戚很羨慕的看著版主持有的股票數量與帳面獲利，然後就是一連串的抱怨沒有參與到股市多頭、欣羨版主持股的低成本。 版主投資什麼標的其實早早就告

00918定期定額戶數暴增151％！打敗00929、00940衰退潮

台股投資熱潮延續至定期定額市場，ETF定期定額總戶數持續攀高。不過高股息ETF的降息風，似乎也讓定期定額戶數出現分歧走勢。根據證交所、投信投顧公會公布之8月最新數據，相較去年同期，整體高股息ETF定期

AI算力引爆電力需求！潔淨能源成新顯學 法人點名「這檔ETF」後市看旺

根據國際能源署（IEA）最新報告，在AI與數據中心需求帶動下，全球相關電力消耗至2026年恐較2022年翻倍，總量直逼日本全國用電量。這代表全球AI軍備競賽全面開打，背後龐大的電力消耗正對各國電網形成

月投2萬「VOO八成、0050兩成」到退休！網勸勿過度分散：重疊度太高

台灣人相當喜愛投資ETF，有網友在Dcard發文表示，自己剛踏入投資領域，每月能投入約2萬至2.3萬元資金，主要鎖定ETF長期持有到退休，目前配置為VOO八成、0050兩成，但開始思考是否應加入QQQ。對此，有人主張長期投資無須過度分散，也有人提醒VOO與QQQ重疊度高，應衡量風險與回報。

普發一萬元怎麼花？網喊丟股市：加碼一張0050

政府宣布普發一萬元現金，引發網友熱議如何規劃使用這筆資金。有投資人關心是否能藉由進場股市或加碼ETF獲取長期報酬，但更多人則認為金額有限，日常生活開銷即可迅速消耗殆盡。討論區內形成「投資派」與「消費派」兩大陣營，反映民眾對資金運用的不同心態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。