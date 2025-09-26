快訊

00905、0050、00692…老牌、中生代或最菜的市值型ETF都很好！重點是長期不間斷的投入

美科技股再創新猷，台積電美國存託憑證（ADR）續衝新高，激勵台股11日開盤再創新高點，早盤最高25541.44點，上漲348.85點，權王台積電開盤再寫新猷，早盤最高觸1260元，上漲35元，漲幅2.85%，市值奔上新台幣32.67兆元。中央社記者張新偉攝　　114年9月11日 中央通訊社
一位親戚想看版主的股票庫存，版主直接打開APP給親戚看，親戚很羨慕的看著版主持有的股票數量與帳面獲利，然後就是一連串的抱怨沒有參與到股市多頭、欣羨版主持股的低成本。

版主投資什麼標的其實早早就告知親戚，其中一檔策略市值型ETF，版主從上市不久即開始投資，親戚也知道版主有投資這檔ETF。版主當時告訴親戚：這檔策略市值型ETF，從現在起版主每個月至少買一張。如今版主持有這檔ETF的張數即將滿100張，而親戚還停留在個位數。前幾天，親戚看著版主手機裡的股票庫存，很驚訝地表示：你的00ETF居然快滿100張了，而且成本怎麼那麼低。

幾年過去了，親戚還在糾結著到底要買哪一檔市值型ETF，主流意見都說0050好，但版主卻是持有其他策略市值型ETF，導致親戚始終無法下決心。版主認為，老牌的0050與006208、中生代的00850與00692、新生代的00905，都很好，重點在於要長期不間斷的投入。老是三天捕魚、兩天曬網，有一搭沒一搭的買，標的再好都沒用。如果當時親戚有跟著版主的步調買，也許現在持有該策略市值型ETF也快滿100張了吧。

另外，親戚羨慕版主持有該策略市值型ETF的低成本，認為版主都買在低點。版主真的都買在低點嗎？版主從不預測股價，也無能力預測股價，怎麼可能「都買在低點」呢？事實上，版主只是堅定執行「存股方程式」，不論大盤高低，每月每週定期進場買。

該檔策略市值型ETF上市之後有將近20個月的時間股價跌破發行價（10元），2022年最低一度跌到約7.5元，這段長達20個月的低檔盤整期，版主依舊不疾不徐的定期買進，奠定低成本的基礎。對照如今16塊多的股價，也難怪親戚會羨慕。版主有預測股價嗎？沒有，只是安分的定期進場，往後依舊會維持定期進場買的優雅步調。

總而言之，不要老幻想著買到表現最強的標的，重點在於要長期不間斷的投入；不要老是羨慕別人的低成本，安分的定期進場買，長期成本均價理應會低於市價。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

