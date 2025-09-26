00918定期定額戶數暴增151％！打敗00929、00940衰退潮

台股投資熱潮延續至定期定額市場，ETF定期定額總戶數持續攀高。不過高股息ETF的降息風，似乎也讓定期定額戶數出現分歧走勢。根據證交所、投信投顧公會公布之8月最新數據，相較去年同期，整體高股息ETF定期定額戶數下滑，其中以復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）衰退最多。反觀大華優利高填息30（00918）卻逆勢而行，今年以來定期定額戶數大增56%，較去年同期更是暴增151%，也成為定期定額排行榜的人氣高股息ETF！

根據證交所、投信投顧公會8月最新數據，定期定額申購ETF的前20名，以高股息ETF為最多，共有8檔，檔數壓過市值型、科技以及海外股票型產品；高股息ETF定期定額總戶數86萬，也高於市值型ETF的81萬戶。目前投資人定期定額布局主力仍是以4000億以上規模的高股息ETF為大宗，包括元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919），依舊坐穩定期定額戶數的領先位置。

但若觀察近一年來以及今年以來定期定額戶數的增減，可以發現入榜的高股息ETF人氣表現呈現兩樣情。今年以來與近一年扣款戶數皆持續增加的高股息ETF包含00918、00919、元大台灣高息低波（00713）以及0056。

規模在台股ETF中排名第9的00918是今年才竄出頭的定期定額黑馬。根據CMoney統計至上周五（9/19），00918近一年含息報酬率7.76%，儘管受益人數上看30萬人，但直到今年6月才首度擠進定期定額前20名排行榜，且持續增加中。近一年00918定期定額戶數的成長幅度亦顯示00918以實力引起投資人關注，成為存股族的新寵。

法人表示，投資人挑選高股息ETF進行存股，不妨檢視「配息率+含息報酬率」的雙率表現，只要配息水準穩健，加上長期總報酬走高，高股息ETF依舊是長期規劃現金流配置和累積財富的好標的。

近期台股屢創新高，00918經理人郭修誠指出，近期在聯準會降息、美方表態台美貿易談判可望達成重大協議的利多訊息下，台股可望延續偏多氛圍。不過，郭修誠也提醒，當前台股雖為偏多氛圍，但大盤創新高後震盪機率高，建議投資人若遇震盪，可伺機配置遇修正後回彈能力佳，且電子、金融各產業均衡配置的高股息ETF，或透過定期定額有規律的布局，掌握各產業輪動上漲的機會。

8大定期定額高股息ETF戶數與報酬變化

ETF名稱(代碼) 2025年8月定期定額戶數 今年以來戶數增減幅度 去年同期戶數增減幅度 近一年含息報酬率(%) (00918)大華優利高填息30 8979 56.84% 155.16% 5.47% (00919)群益台灣精選高息 134072 25.29% 9.58% 0.36% (0056)元大高股息 272706 19.57% 1.05% 7.2% (00878)國泰永續高股息 293935 12.34% -0.35% 2.04% (00713)元大台灣高息低波 96968 11.65% 1.93% -2.2% (00940)元大台灣價值高息 12420 -26.92% -53.02% 2.04% (00915)凱基優選高股息30 11093 -31.87% -11.84% -8.77% (00929)復華台灣科技優息 30237 -32.47% -63.12% 3.52%

資料來源：證交所、投信投顧公會、Cmoney；定期定額戶數統計至2025/08、含息報酬率統計至2025/09/25

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。