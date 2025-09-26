快訊

00918定期定額戶數暴增151％！打敗00929、00940衰退潮

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF人氣分歧，00918戶數逆勢飆升，今年大增56%、年增更高達151%。中央社
高股息ETF人氣分歧，00918戶數逆勢飆升，今年大增56%、年增更高達151%。中央社

台股投資熱潮延續至定期定額市場，ETF定期定額總戶數持續攀高。不過高股息ETF的降息風，似乎也讓定期定額戶數出現分歧走勢。根據證交所、投信投顧公會公布之8月最新數據，相較去年同期，整體高股息ETF定期定額戶數下滑，其中以復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）衰退最多。反觀大華優利高填息30（00918）卻逆勢而行，今年以來定期定額戶數大增56%，較去年同期更是暴增151%，也成為定期定額排行榜的人氣高股息ETF！

根據證交所、投信投顧公會8月最新數據，定期定額申購ETF的前20名，以高股息ETF為最多，共有8檔，檔數壓過市值型、科技以及海外股票型產品；高股息ETF定期定額總戶數86萬，也高於市值型ETF的81萬戶。目前投資人定期定額布局主力仍是以4000億以上規模的高股息ETF為大宗，包括元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919），依舊坐穩定期定額戶數的領先位置。

但若觀察近一年來以及今年以來定期定額戶數的增減，可以發現入榜的高股息ETF人氣表現呈現兩樣情。今年以來與近一年扣款戶數皆持續增加的高股息ETF包含00918、00919、元大台灣高息低波（00713）以及0056。

規模在台股ETF中排名第9的00918是今年才竄出頭的定期定額黑馬。根據CMoney統計至上周五（9/19），00918近一年含息報酬率7.76%，儘管受益人數上看30萬人，但直到今年6月才首度擠進定期定額前20名排行榜，且持續增加中。近一年00918定期定額戶數的成長幅度亦顯示00918以實力引起投資人關注，成為存股族的新寵。

法人表示，投資人挑選高股息ETF進行存股，不妨檢視「配息率+含息報酬率」的雙率表現，只要配息水準穩健，加上長期總報酬走高，高股息ETF依舊是長期規劃現金流配置和累積財富的好標的。

近期台股屢創新高，00918經理人郭修誠指出，近期在聯準會降息、美方表態台美貿易談判可望達成重大協議的利多訊息下，台股可望延續偏多氛圍。不過，郭修誠也提醒，當前台股雖為偏多氛圍，但大盤創新高後震盪機率高，建議投資人若遇震盪，可伺機配置遇修正後回彈能力佳，且電子、金融各產業均衡配置的高股息ETF，或透過定期定額有規律的布局，掌握各產業輪動上漲的機會。

8大定期定額高股息ETF戶數與報酬變化

ETF名稱(代碼)2025年8月定期定額戶數今年以來戶數增減幅度去年同期戶數增減幅度近一年含息報酬率(%)
(00918)大華優利高填息30897956.84%155.16%5.47%
(00919)群益台灣精選高息13407225.29%9.58%0.36%
(0056)元大高股息27270619.57%1.05%7.2%
(00878)國泰永續高股息29393512.34%-0.35%2.04%
(00713)元大台灣高息低波9696811.65%1.93%-2.2%
(00940)元大台灣價值高息12420-26.92%-53.02%2.04%
(00915)凱基優選高股息3011093-31.87%-11.84%-8.77%
(00929)復華台灣科技優息30237-32.47%-63.12%3.52%

資料來源：證交所、投信投顧公會、Cmoney；定期定額戶數統計至2025/08、含息報酬率統計至2025/09/25

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

